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Explosão em fábrica de cereais em Pompeia deixa um morto e nove feridos

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Explosão em fábrica de cereais em Pompeia deixa um morto e nove feridos
ExplosãoPompeiaFábrica De Cereais
📆5/26/2026 10:25 PM
📰Terranoticiasbr
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Uma explosão em uma fábrica de importação e exportação de cereais em Pompeia (SP) causou a morte de um homem e deixou nove feridos, sendo cinco em estado grave. O incidente ocorreu nesta terça-feira (26) e a causa ainda é investigada.

Uma tragédia industrial abalou o interior de São Paulo na manhã desta terça-feira, 26, quando uma explosão destruiu parte de uma fábrica de processamento e armazenamento de cereais, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros ( SP-294 ), em Pompeia .

O incidente, que ocorreu por volta das 11h, resultou na morte de um homem de 53 anos e deixou cinco pessoas gravemente feridas. Outras quatro vítimas sofreram intoxicação por inalação de fumaça e também necessitaram de atendimento médico. Ainda não há uma causa oficial definida para a explosão, que teria acontecido dentro de um barracão onde a vítima fatal estava presente.

As equipes de resgate, incluindo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas rapidamente. Os feridos mais graves foram transferidos para hospitais da região de Marília, enquanto outros permaneceram em avaliação em Pompeia. O fogo gerado pela explosão foi controlado apenas no período da tarde, com a atuação dos bombeiros e da Defesa Civil.

No local, ainda restavam destroços e uma carga de palha de amendoim em brasa, que exigiu trabalhos de rescaldo e posterior remoção com maquinário especializado. A Prefeitura de Pompeia emitiu nota oficial confirmando o número de vítimas e informando que o Departamento de Higiene e Saúde municipal presta suporte às famílias. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que a perícia criminal foi acionada e que exames foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pompeia, que conduz as investigações para apurar as causas e eventuais responsabilidades. O acidente destaca os riscos ocupacionais em atividades industriais, especialmente no armazenamento de materiais combustíveis como a palha de amendoim. A comunidade local permanece em estado de choque, enquanto as autoridades buscam respostas sobre o que levou à tragédia

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