Explosão em escola de Belford Roxo deixa dez estudantes feridos

Uma explosão ocorrida no Ciep Lasar Segall, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, deixou dez estudantes feridos. O incidente está sendo investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as causas e identificar o responsável.

Rio – Uma explosão dentro de uma escola na manhã desta sexta-feira (8) deixou dez estudantes feridos . O incidente ocorreu no Ciep Lasar Segall, localizado no bairro Areia Branca, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense.

As informações sobre o número de vítimas foram atualizadas e divulgadas pela Prefeitura ao DIA. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram deslocadas ao Ciep às 8h15 após receberem informações de que um aluno teria detonado um material explosivo no pátio da escola. As vítimas, com idades entre 13 e 15 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde estão recebendo atendimento médico.

Após o ocorrido, a direção do colégio liberou os demais estudantes e encerrou o expediente escolar. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local e isolaram a área para a chegada da perícia. Policiais civis da especializada do município também foram acionados e receberam apoio do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que segue no local para investigar o caso.

A ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades buscam esclarecer as causas e responsabilidades pelo incidente. A comunidade escolar e os pais dos alunos estão em estado de alerta, e a prefeitura informou que está monitorando a situação e prestando todo o apoio necessário às vítimas e às famílias envolvidas. A explosão gerou pânico entre os estudantes e professores presentes no local, e testemunhas relataram ter ouvido um forte barulho seguido de gritos e correria.

O caso está sendo tratado com prioridade pelas autoridades, que buscam identificar o aluno responsável e entender como o material explosivo foi introduzido na escola. A segurança nas instituições de ensino tem sido um tema de preocupação crescente, e este incidente reforça a necessidade de medidas preventivas e de vigilância mais rigorosas. A prefeitura de Belford Roxo emitiu um comunicado garantindo que está tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos estudantes e esclarecer os fatos.

A comunidade local está em choque com o ocorrido e espera que as investigações sejam concluídas rapidamente para que os responsáveis sejam identificados e punidos





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