Explosão de tanque químico em fábrica nos EUA deixa um morto e nove feridos

Um tanque de produtos químicos implodiu em uma fábrica da Nippon Dynawave Packaging em Longview, Washington, resultando em uma morte, nove feridos e nove desaparecidos. Autoridades locais e estaduais coordenam operações de busca e recuperação.

Na manhã de terça-feira, 26 de novembro, um tanque de produtos químicos na fábrica da Nippon Dynawave Packaging em Longview, estado de Washington , implodiu e se rompeu, resultando em uma morte e nove feridos.

O incidente ocorreu por volta das 7h15, horário local, quando o tanque, que inicialmente se acreditava conter cerca de 80 mil galões de licor branco, na verdade armazenava aproximadamente 900 mil galões do produto químico. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros e Resgate de Cowlitz 2, Scott Goldstein, cerca de 90 mil galões de material permaneciam dentro do tanque danificado, tornando a estrutura instável.

As autoridades locais, incluindo o chefe de batalhão do Corpo de Bombeiros de Longview, Matt Amos, informaram que os esforços de recuperação seriam retomados na quarta-feira, 27 de novembro, devido à instabilidade do tanque. Entre os feridos, alguns em estado grave, estavam oito funcionários da fábrica e um bombeiro, que já recebeu alta médica. Até a noite do mesmo dia, nove pessoas permaneciam desaparecidas, e as equipes de resgate trabalhavam em condições adversas para localizá-las.

O governador de Washington, Bob Ferguson, ativou a Força de Resposta à Pátria da Guarda Nacional para auxiliar nas buscas e na recuperação em ambiente contaminado, bem como na descontaminação em massa. Em comunicado, Ferguson destacou a coordenação entre os governos local, estadual e federal para lidar com a falha do tanque.

O Departamento de Ecologia do Estado de Washington está no local monitorando a qualidade da água, enquanto o Departamento de Trabalho e Indústrias (L&I) se prepara para iniciar uma investigação assim que os primeiros respondedores concluírem seu trabalho. A L&I já possui duas inspeções em andamento na Nippon Dynawave Packaging, uma aberta em março após uma denúncia sobre uma válvula em um tanque clarificador de amônia aquosa (não relacionada ao tanque que implodiu) e outra em maio após uma reclamação sobre um sumidouro criado por um dreno defeituoso.

Nos últimos cinco anos, a agência realizou três outras inspeções no local, citando violações como proteção contra quedas e falha no uso de coberturas faciais, mas nenhuma relacionada à segurança do processo químico ou armazenamento. A implosão do tanque gerou grande preocupação na comunidade local e entre as autoridades, que agora investigam as causas do acidente. O licor branco é uma solução química utilizada no processo de fabricação de papel, altamente cáustica e perigosa se não manuseada adequadamente.

A fábrica da Nippon Dynawave Packaging, especializada em embalagens, agora enfrenta um escrutínio rigoroso sobre suas práticas de segurança. Enquanto as equipes de resgate continuam a busca pelos desaparecidos, o L&I e outras agências estaduais coordenam esforços para garantir que a área seja descontaminada e que os riscos ambientais sejam mitigados.

A população de Longview, cidade localizada a cerca de 72 km ao norte de Portland, Oregon, acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos, esperando por respostas e medidas que evitem tragédias semelhantes no futuro. A investigação completa deve levar semanas, e novas informações serão divulgadas à medida que a situação evoluir





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosão Tanque Químico Nippon Dynawave Washington Vítimas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investimento na China, balança comercial e Focus: o que move os mercadosNos EUA, o mercado ficará fechado em razão do Memorial Day e é impactado pelos desdobramentos de um possível acordo entre EUA e Irã

Read more »

Arsesp começa fiscalizar obras após explosão que deixou 2 mortos no JaguaréAgência criou novas diretrizes e aprimorou manual de boas práticas para obras que necessitam de ações conjuntas de concessionárias

Read more »

Implosão de tanque químico em fábrica nos EUA deixa mortos e feridos; veja vídeoAcidente em instalação industrial no estado de Washington deixou número ainda indefinido de vítimas

Read more »

Explosão em fábrica de cereais em Pompeia deixa um morto e nove feridosUma explosão em uma fábrica de importação e exportação de cereais em Pompeia (SP) causou a morte de um homem e deixou nove feridos, sendo cinco em estado grave. O incidente ocorreu nesta terça-feira (26) e a causa ainda é investigada.

Read more »