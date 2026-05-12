Exploração ilegal da internet nas cidades do Rio gerou jaunhas fontes de renda no crime organizado

As milícias e o Comando Vermelho (CV) começaram a explorar e vender internet ilegalmente, de forma a gerar lucros significativos. Estudantes e pessoas comuns também são as vítimas

Prática surgiu em territórios da milícia, mas não demorou a ser copiada pelo tráfico, e, em maior escala, pelo Comando Vermelho (CV). Lucrativo, negócio avançou pelo asfalto e pelo interior do estado Traficantes e milicianos expandem a exploração ilegal de internet no Rio de Janeiro, atingindo 37 municípios.

Essa prática, inicialmente usada por milícias, foi adotada pelo tráfico, especialmente pelo Comando Vermelho, gerando lucros significativos. Empresas legais enfrentam extorsões e ataques, com veículos e instalações incendiados. A venda clandestina é um desafio crescente para a polícia e o governo estadual. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. A venda de sinal de internet ganha espaço entre as principais fontes de renda do crime organizado no Rio de Janeiro. Levantamento feito pelo GLOBO revela que facções criminosas e milícias exploram sua comercialização ou tentam impor o pagamento de taxas a quem opera legalmente no mercado. Quem se recusa a pagar sofre retaliações.

Só nos quatro primeiros meses do ano, veículos e até instalações de empresas do ramo foram incendiados por criminosos em Cachoeiras de Macacu, Japeri, Paracambi e Maricá, na Região Metropolitana. Pontos dessa atuação ilícita foram identificados em pelo menos 37 dos 92 municípios do estado. A apuração se baseou em investigações policiais e dados recebidos pelo serviço Disque-Denúncia, além de informações passadas por moradores, operadoras e provedores.

A incapacidade do poder público de impedir o controle de território pelas facções propicia esse tipo de crime, e torna mais difícil combatê-lo





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