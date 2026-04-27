Exploração de minerais críticos no Brasil: desafios e oportunidades

O Brasil possui vastas reservas de minerais críticos, como nióbio, ferro, grafita e terras raras, que são essenciais para tecnologias avançadas e energia renovável. A exploração desses recursos enfrenta desafios regulatórios e ambientais, mas também oferece oportunidades significativas para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

No Brasil, os minerais e elementos encontrados no subsolo são de propriedade da União, tornando-se propriedade privada apenas após a extração. Para explorar esses recursos, as empresas devem obter autorização de pesquisa e lavra da Agência Nacional de Mineração ( ANM ), além de licenças ambientais.

Quando a exploração começa, é necessário pagar royalties calculados sobre o faturamento líquido na venda, via Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). O Brasil é rico em terras raras, tanto leves quanto pesadas, sendo a Serra Verde a única produtora desses elementos em escala fora da Ásia. Atualmente, existem várias concessões na ANM, principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, mas todas ainda em fases pré-operacionais.

Entre as iniciativas em fase pré-operacional estão mineradoras listadas em bolsas estrangeiras e empresas brasileiras de capital fechado e aberto. Quais são os minerais críticos do Brasil? Em relação aos minerais críticos, a lista de pedidos para exploração é ainda maior: são mais de 9 mil requerimentos na ANM, segundo dados de 2025. Não há um consenso global sobre a definição de minerais estratégicos, que são recursos cuja oferta está sujeita a riscos de escassez ou dependência de poucos fornecedores.

Assim, cada país tem sua própria definição. Entre os minerais críticos do Brasil estão cobalto, estanho, grafita, platina, lítio, nióbio, níquel, silício, tálio, tântalo, terras raras, titânio, tungstênio, urânio e vanádio.

Além disso, o Brasil possui reservas significativas de alumínio, cobre, ferro, grafita, ouro, manganês, nióbio e urânio. As terras raras são compostas por um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a produção de tecnologias de alta performance, eletrônicos e energia renovável. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, escândio e ítrio, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Os principais minerais encontrados no subsolo brasileiro são nióbio (o país concentra 94% das reservas mundiais), ferro (12%), grafita (22%) e terras raras (segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da China). A exploração desses recursos é estratégica para o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, além de representar uma importante fonte de receita para o governo e oportunidades de investimento para empresas nacionais e internacionais.

No entanto, a extração mineral no Brasil enfrenta desafios significativos, como a necessidade de cumprir rigorosas normas ambientais e a competição com outros países que também buscam explorar esses recursos críticos. A diversificação da produção mineral e a busca por tecnologias mais sustentáveis são essenciais para garantir a competitividade do Brasil no mercado global de minerais





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minerais Críticos Exploração Mineral Terras Raras Nióbio ANM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IM Motors, marca de elétricos premium da SAIC, será lançada no Brasil no segundo semestreA MG Motor confirmou a chegada da IM Motors, sua marca de veículos elétricos premium, ao Brasil ainda este ano. O SUV LS6, com design moderno e tecnologia avançada, está em avaliação para o mercado brasileiro.

Read more »

NAV Brasil abre concurso com 858 vagas e salários que passam de R$ 10 milSeleção contempla níveis médio, técnico e superior; inscrições vão de 27 de abril a 28 de maio e provas estão previstas para agosto

Read more »

Anitta abre shows de The Weeknd no Brasil e vive transição com novo álbum 'Equilibrivm'Escalada para a turnê do canadense, artista detalha o projeto mais caro da carreira e comenta relação com Shakira

Read more »

Alerta de Tempestades Abrange Sul do Brasil: Chuvas Fortes, Ventos Intensos e Risco de GranizoO INMET emitiu alertas de tempestade para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. A população deve tomar precauções e seguir as orientações de segurança.

Read more »

Shakira se declara ao Brasil e chama Copacabana de 'altar do planeta' no 'Fantástico' (EXCLUSIVO)Shakira, atração do Todo Mundo no Rio no próximo dia 2 de maio, concedeu entrevista ao 'Fantástico' em que se refere à Copacabana como 'altar do planeta'; o POPline revela com exclusividade detalhes do bate-papo! O post Shakira se declara ao Brasil e chama Copacabana de 'altar do planeta' no 'Fantástico' (EXCLUSIVO) apareceu primeiro em POPline.

Read more »

Brasil contesta investigação dos EUA e vê risco para comércio bilateralInvestigação sobre trabalho forçado inquieta também um bom número de empresas americanas

Read more »