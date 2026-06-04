Expectativas de inflação e juros mais deterioradas, guerra e novo tarifaço dos EUA contra o Brasil pressionam a bolsa

Um mal-estar crescente sobre as expectativas de inflação e de juros do país tem ganhado destaque no cenário econômico brasileiro, com revisões de estimativas para a taxa básica de juros, a Selic, e projeções de juros mais elevados no futuro.

Um tempero extra - reflexo do choque gerado pelo conflito - tem ganhado cada vez mais destaque nesse prato: um mal-estar crescente sobre as expectativas de inflação e de juros do país.

O ambiente econômico à frente vem mostrando sinais de deterioração com os problemas no crédito, e a queda da Selic ajudaria a atravessar esse período. Com a Selic mais alta, a economia deve ter uma boa ressaca em 2027, aponta Marcelo Fonseca, economista da CVPAR. Em meio a um cenário inflacionário mais pressionado, uma série de casas tem corrido para revisar suas estimativas para a taxa básica de juros, a Selic, ao final deste ano.

Citi e Itaú passaram a projetar a Selic em 13,75% ao ano. Já Pine, XP e JPG já veem os juros em 14% ou mais no fim de 2026. Essas revisões ocorrem em um momento de deterioração das expectativas de inflação, já incorporando os impactos secundários do choque de petróleo e os efeitos adicionais do El Niño, que adicionam um viés de alta para alimentação no domicílio.

Além disso, especificamente hoje, o mercado externo também apresenta maior aversão ao risco, reforçando o ambiente de mau humor nos ativos locais. Foi o BTG Pactual, que traz uma perspectiva drástica: apesar de reconhecer, considerando suas comunicações recentes, que o BC deve voltar a cortar a Selic em 0,25% na próxima reunião do Copom, o mercado precifica atraso no corte das taxas de juros, o que faz com que os investidores diminuam sua posição em renda variável.

O mal-estar diante das perspectivas de inflação e juros mais deterioradas, da guerra e do novo tarifaço dos EUA contra o Brasil fizeram com que a curva de juros capturou esse movimento, uma vez que o mercado projeta uma inflação maior e os bancos centrais precisem ser mais agressivos. Esse movimento pesa sim em cima da bolsa, uma vez que a taxa de juros entra na conta de custo, reflete em diminuição de margem de receita e gera aversão forte ao risco.

Nesse sentido, o investidor vai preferir realizar o lucro e ir para um ambiente mais estável. Pode dificultar ainda mais o controle da inflação, aumentando a probabilidade de juros elevados por um período mais longo, pondera Fabio Louzada, economista e sócio-fundador da B7 Business School. Como consequência, a curva de juros avança tanto nos vencimentos mais curtos quanto nos mais longos. E perspectiva de juros elevados por mais tempo também contribui para o fortalecimento do dólar





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