Expectativa de Vida Saudável em Declínio no Reino Unido: Alerta para Desigualdades e Custos Econômicos

Análise revela queda na expectativa de vida saudável no Reino Unido, com disparidades significativas entre regiões e um impacto econômico crescente. Brasil apresenta progresso modesto.

A expectativa de vida saudável (EVS), um indicador crucial para avaliar o bem-estar populacional, tem demonstrado uma tendência preocupante no Reino Unido . Análises recentes revelam uma queda de aproximadamente dois anos na EVS na última década, situando-se agora em pouco mais de 61 anos tanto para homens quanto para mulheres.

Este declínio coloca o Reino Unido em uma posição desfavorável no cenário internacional, figurando entre os cinco países das 21 economias mais ricas que experimentaram uma redução na EVS, e apresentando a segunda maior queda em termos absolutos. Em contraste, o Brasil tem apresentado um progresso modesto, com a EVS aumentando de 60,9 anos em 2000 para 61,8 anos em 2021, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Health Foundation, responsável pela análise britânica, enfatiza que essa tendência não apenas impacta a qualidade de vida dos cidadãos, mas também acarreta custos econômicos significativos, servindo como um alerta para a necessidade de políticas públicas eficazes. A pesquisa da Health Foundation, baseada em dados do Office for National Statistics (ONS) entre 2022-2024 e 2012-2014, revela disparidades alarmantes dentro do próprio Reino Unido.

Moradores das áreas mais ricas podem esperar viver cerca de 20 anos a mais com boa saúde em comparação com aqueles que residem nas regiões mais pobres. Cidades como Blackpool e Hartlepool apresentam índices particularmente baixos, com uma EVS de apenas 51 anos para homens e mulheres, respectivamente. Londres se destaca como a única região a registrar uma melhora na EVS durante o período analisado.

Um dado alarmante é que, em mais de 90% das áreas, a EVS está abaixo da idade de aposentadoria estatal, variando entre 66 e 67 anos, e em 10% das áreas, a EVS é inferior a 55 anos. Essa situação tem implicações diretas na capacidade de trabalho da população, corroborando dados que indicam um aumento no número de pessoas afastadas do mercado de trabalho devido a problemas de saúde.

A comparação global, utilizando dados da OMS, posiciona o Reino Unido na 20ª posição entre 21 países, superando apenas os Estados Unidos em termos de anos vividos com boa saúde. A Health Foundation ressalta que o declínio na EVS não se acompanha de uma queda na expectativa de vida geral, o que sugere que as pessoas estão vivendo mais tempo, mas com mais anos de vida comprometidos por problemas de saúde.

Andrew Mooney, analista da Health Foundation, aponta para o aumento da obesidade e dos problemas de saúde mental, especialmente entre os jovens, como fatores contribuintes para essa tendência. Ele enfatiza o impacto econômico da má saúde, que afasta pessoas do mercado de trabalho e dificulta o acesso à educação e ao emprego.

Layla McCay, diretora de políticas da NHS Alliance, destaca que os dados revelam a profunda influência das desigualdades em saúde na vida das pessoas, com comunidades mais pobres experimentando um número maior de anos com saúde precária. Ela defende que a resposta a essa crise deve começar pela prevenção, abordando os determinantes sociais da saúde, fortalecendo a assistência na comunidade e ampliando o acesso a serviços de saúde mais próximos da população.

A situação exige uma abordagem multifacetada e um compromisso político para reverter essa tendência e garantir uma vida mais longa e saudável para todos





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