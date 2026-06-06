Expansão do Risco Corporativo: Da Governança Formal à Proteção Econômica no Cenário Global

Especialista da USP analisa a ampliação do conceito de risco corporativo, com a exigência crescente de due diligence, rastreabilidade e compliance por parte de mercados e reguladores. A capacidade de comprovar distância de cadeias ligadas a desmatamento, trabalho forçado e organizações criminosas torna-se requisito central para a competitividade internacional.
O Professor titular da Universidade de São Paulo (USP) e um dos mais renomados especialistas em Clima e Meio Ambiente do país destaca uma transformação significativa no cenário corporativo e regulatório global.
Nos últimos anos, o mercado passou a incorporar ao processo de tomada de decisão fatores que antes pareciam distantes de suas análises de risco. Bancos e investidores agora exigem mecanismos mais robustos de rastreabilidade e compliance. Em um ambiente cada vez mais regulado, conhecer fornecedores, parceiros comerciais e beneficiários finais tornou-se tão importante quanto apresentar relações comerciais, financeiras ou societárias.
A pressão recai sobre a capacidade das empresas de comprovar que não mantêm vínculos com agentes econômicos potencialmente ligados a organizações criminosas ou a atividades ilegais, como desmatamento, trabalho forçado ou corrupção. O impacto mais relevante não ocorre sobre as facções criminosas, que já operam fora da legalidade, mas sobre as empresas brasileiras e multinacionais, que passaram a revisar minuciosamente toda a sua cadeia de fornecedores, distribuidores, clientes e estruturas societárias.
Essa revisão busca identificar vulnerabilidades que possam gerar questionamentos futuros por parte de autoridades ou perder mercados. Nos últimos anos, mercados desenvolvidos, especialmente a União Europeia, passaram a exigir comprovação de que produtos importados não estejam associados ao desmatamento ilegal, ao trabalho forçado ou a cadeias de fornecimento que possuem vínculos com estruturas criminosas classificadas como ameaças à segurança internacional.
Essa nova realidade amplia o conceito de risco corporativo, que deixa de se restringir a aspectos financeiros e operacionais para abranger dimensões ambientais, sociais e de governança (ESG). A governança, antes vista como uma exigência formal, agora funciona como instrumento de proteção econômica. A capacidade de demonstrar distância efetiva de estruturas criminosas e de práticas ilícitas tende a se tornar um requisito indispensável para competir em mercados globais cada vez mais exigentes.
Essa mudança representa um desafio para as empresas, que precisam aprimorar seus sistemas de due diligence, transparência e rastreabilidade em toda a cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, abre oportunidades para negócios que adotem posturas proativas e comprovem sua sustentabilidade e integridade, ganhando a confiança de investidores, clientes e reguladores. A tendência é que essa lógica se dissemine rapidamente, redefinindo padrões de conduta e competitividade no mundo empresarial
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