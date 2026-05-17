Expansão das Stablecoins: Uma Transformação Silenciosa no Mercado Financeiro e o Debate sobre Privacidade e Eficiência

O crescimento das stablecoins é um fenômeno difícil de ignorar, especialmente no Brasil, onde dados do Banco Central apontam que mais de 90% do volume de cripto negociado no país é de stablecoins. Empresas, instituições financeiras e até departamentos de tesouraria já começam a tratá-las como infraestrutura. Um estudo recente do PYMNTS Intelligence mostra que 42% das empresas de médio porte já discutiram, testaram ou utilizaram stablecoins, um número significativamente maior do que o observado para criptomoedas tradicionais.

Expansão dos ativos digitais impulsiona pagamentos globais e reacende o debate sobre rastreabilidade, autonomia financeira e os limites da supervisão regulatória . O avanço das stablecoins criou uma das maiores transformações silenciosas do mercado financeiro nos últimos anos, diferente de outras criptomoedas que ganharam espaço por promessas especulativas.

Esses ativos resolveram um problema direto: movimentar valor com estabilidade. No entanto, à medida que esse crescimento acelera, até que ponto é possível conciliar eficiência financeira com privacidade real? Os dados mais recentes mostram que esse não é mais um tema teórico.

Um levantamento da AMLBot rastreou mais de US$ 4,2 bilhões em fluxos de stablecoins passando por protocolos de privacidade, revelando como usuários estão ativamente buscando alternativas para proteger suas transações em um ambiente cada vez mais monitorado por reguladores





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