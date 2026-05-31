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Exército de Israel toma castelo cruzado no sul do Líbano em avanço significativo

Conflito Internacional News

Exército de Israel toma castelo cruzado no sul do Líbano em avanço significativo
IsraelHezbollahLíbano
📆5/31/2026 5:42 AM
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Tropas israelenses capturaram o castelo de Beaufort, fortificação das Cruzadas, na incursão mais profunda no Líbano em mais de 25 anos. A operação visa desmantelar infraestrutura do Hezbollah e ocorre apesar de cessar-fogo nominal.

As forças israelenses capturaram uma montanha estratégica no sul do Líbano , onde se ergue o castelo de Beaufort, uma fortificação construída durante as Cruzadas. A operação, considerada a incursão mais profunda de Israel em mais de 25 anos, foi confirmada pelo porta-voz militar Avichay Adraee, que divulgou imagens das tropas no local.

O castelo, situado próximo à cidade de Nabatieh, já havia sido tomado por Israel em 1982 e mantido até a retirada em 2000. A captura atual ocorre após dias de combates intensos em vilarejos vizinhos, onde soldados israelenses enfrentaram membros do Hezbollah. A região montanhosa, coroada pela fortaleza medieval, oferece uma posição dominante para monitorar e controlar a área, tornando-se um trunfo militar significativo.

A ação ocorre em meio às conversas diretas entre Israel e Líbano em Washington, apesar de um cessar-fogo nominal em vigor desde 17 de abril. A operação foi lançada há poucos dias na cordilheira de Beaufort e no vale de Suluki, ao sul, com o objetivo declarado de desmantelar a infraestrutura do Hezbollah e eliminar ameaças diretas contra civis israelenses. O exército israelense afirmou estar pronto para expandir a operação se necessário.

As tropas avançaram por vilarejos após cruzar o rio Litani, anteriormente usado como fronteira de fato. Agora, as forças israelenses estão a cerca de 5 km de Nabatieh, um importante centro urbano no sul do Líbano. Até o momento, não houve comentário oficial do Hezbollah ou do governo libanês sobre o avanço. O silêncio sugere que o grupo xiita pode estar reavaliando sua estratégia diante da pressão militar.

A captura de Beaufort representa um ganho territorial relevante para Israel, que busca criar uma zona de segurança na fronteira norte. A guerra atual começou em 2 de março, quando o Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel, dois dias após Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, principal aliado do grupo. Desde então, Israel iniciou uma invasão terrestre que já capturou dezenas de vilarejos e cidades libanesas próximas à fronteira.

O conflito já causou mais de 3.350 mortos no Líbano e deslocou mais de 1 milhão de pessoas. Enquanto as negociações em Washington prosseguem, a situação humanitária se deteriora. A tomada do castelo de Beaufort pode ser usada como moeda de troca em futuras conversas de cessar-fogo, mas também corre o risco de escalar ainda mais o confronto. A comunidade internacional observa com preocupação, temendo que o conflito se alastre para outras regiões do Oriente Médio

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