Exames decisivos para Wesley e Neymar na preparação do Brasil para a Copa do Mundo

Seleção Brasileira aguarda resultados de ressonâncias magnéticas que podem definir situação de Wesley, com lesão na virilha, e Neymar, em recuperação de lesão na panturrilha. Corte ou retorno estão em jogo.

A Seleção Brasileira se prepara para a Copa do Mundo em um cenário de incertezas médicas, com dois exames de ressonância magnética marcados para esta segunda-feira que serão decisivos para os planos do técnico Carlo Ancelotti .

Em Nova Jersey, o lateral-direito Wesley e o meia-atacante Neymar passarão pelos exames, mas vivem situações opostas: enquanto Wesley preocupa com uma possível lesão séria na virilha sofrida no amistoso contra o Egito, Neymar está próximo de se recuperar de uma lesão na panturrilha e deve voltar aos treinos. A principal preocupação recai sobre Wesley, que deixou o jogo contra o Egito, no último sábado (6) em Cleveland, sentindo fortes dores na região da virilha e com dificuldade para caminhar.

O coordenador de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, destacou que todos os cuidados foram tomados na preparação, mas que esse tipo de problema é inerente ao futebol. Ele ressaltou que qualquer diagnóstico agora seria precipitado e que a comissão técnica aguarda os exames comandados pelo Dr. Rodrigo Lasmar para se posicionar. A gravidade da lesão pode determinar até um corte às vésperas da estreia na Copa do Mundo.

Caso a lesão seja confirmada e Wesley não tenha condições de permanecer, Ancelotti poderá convocar um substituto da pré-lista de 55 nomes enviada à Fifa, com Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, como opções. Vitinho leva vantagem por características ofensivas semelhantes às de Wesley. Outra alternativa seria improvisar Danilo ou Ibañez na lateral direita, liberando uma convocação para outra posição considerada mais necessária. Enquanto isso, o clima em torno de Neymar é de otimismo.

O camisa 10 se apresentou com uma lesão grau 2 na panturrilha, diagnosticada em 27 de maio em Teresópolis. A comissão técnica decidiu mantê-lo no grupo e ele vem realizando tratamento intensivo e um cronograma especial de recuperação. Como parte da estratégia, Neymar não viajou para Cleveland para o amistoso contra o Egito, permanecendo em Nova Jersey para focar na reabilitação.

A expectativa é que o exame desta segunda-feira confirme a boa evolução clínica, liberando-o para retomar gradualmente os trabalhos em campo no início da semana. Dessa forma, a chance de ter sua principal estrela em condições de atuar na Copa aumenta. Assim, entre a incerteza que envolve Wesley e a esperança em relação a Neymar, a Seleção Brasileira aguarda os resultados dos exames que podem influenciar diretamente os planos táticos de Carlo Ancelotti nos próximos dias.

A situação ilustra os desafios comuns às equipes em grandes competições, onde lesões de última hora podem alterar completamente as estratégias e convocações





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