Ex-Vice-Governador da Virgínia Mata a Esposa e Comete Suicídio em Meio a Processo de Divórcio

Justin Fairfax, ex-vice-governador da Virgínia, assassinou sua esposa, Cerina Fairfax, e tirou a própria vida na madrugada desta quinta-feira. O casal estava em meio a um divórcio litigioso e enfrentava problemas pessoais e de saúde mental.

Um trágico incidente abalou a Virgínia , nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, 16 de maio. Justin Fairfax , ex-vice-governador do estado, tirou a própria vida após assassinar sua esposa, Cerina Fairfax, com disparos de arma de fogo. A polícia investiga as circunstâncias que levaram a este desfecho fatal, que ocorreu na residência do casal.

Segundo o chefe de polícia do condado de Fairfax, Kevin Davis, Fairfax desferiu os disparos contra a esposa no porão da residência e, em seguida, subiu ao quarto principal, onde cometeu suicídio. Os filhos adolescentes do casal estavam na casa no momento dos disparos. O filho mais velho foi quem alertou as autoridades. O clima de tensão entre o casal era evidente. Informações reveladas pela polícia indicam que Justin e Cerina Fairfax estavam em processo de divórcio litigioso. O ex-vice-governador havia recebido uma notificação judicial definindo a data para a continuidade do processo, que seria na próxima segunda-feira, 20 de maio, com um julgamento de três dias sobre a divisão de bens. Ainda que residissem juntos, dormiam em quartos separados, um indicativo da deterioração do relacionamento. Davis apontou o divórcio como uma possível faísca para a tragédia, mas ressaltou que a investigação aprofundada determinará as causas reais que culminaram neste ato extremo. As autoridades já obtiveram um mandado de busca para apreender evidências, incluindo a arma de fogo utilizada. Fairfax, aos 47 anos, serviu como vice-governador da Virgínia entre 2018 e 2022, durante a gestão democrata de Ralph Northam. Curiosamente, ele já havia se posicionado publicamente contra o aumento da violência armada no país. No entanto, sua carreira política foi marcada por acusações de agressão sexual em 2019. Duas mulheres, Meredith Watson e Vanessa Tyson, o acusaram de estupro e de forçar sexo oral, respectivamente, em incidentes ocorridos em 2000 e 2004. As acusações levaram democratas da Virgínia a pedirem sua renúncia na época. Os documentos judiciais obtidos pela NBC News pintam um quadro preocupante do estado mental e emocional de Justin Fairfax. Ele lidava com problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e à saúde mental, conforme indicado nas investigações preliminares. Os registros do divórcio detalham um consumo diário de álcool e o descrevem como um indivíduo emocionalmente retraído, isolado e que se afastou significativamente da vida doméstica. As alegações de Cerina Fairfax, que obteve a guarda dos filhos por decisão judicial no mês passado, apontam para um marido negligente em suas responsabilidades financeiras e domésticas. O juiz Timothy J. McEvoy chegou a registrar que Cerina alegou que o marido optou por não ser um membro produtivo da família e que a definição de 'irresponsável' do dicionário era precisa quando aplicada a ele. Documentos adicionais revelam que Justin Fairfax adquiriu uma pistola em 2022. No mesmo ano, ele deixou a residência com a arma e uma mala de roupas, sendo encontrado posteriormente pela família em uma área de mata de um parque público. Relatos indicam que ele estava passando por algum tipo de evento psicológico adverso, cujos detalhes não foram divulgados pela polícia. A investigação continua em andamento, buscando reconstruir os eventos que levaram a esta perda devastadora para a família e para a comunidade





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