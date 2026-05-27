Ex-reporter da Globo, Tino Marcos, pede emprego após mais de cinco anos sem trabalho

Tino Marcos, ex-reporter da Globo, compartilhou um vídeo no Instagram em que pede emprego após mais de cinco anos sem trabalho. O jornalista cobriu oito Copas do Mundo e acompanhou a Seleção Brasileira por mais de 30 anos.
Ex-reporter da Globo , Tino Marcos , foi às redes sociais para pedir emprego . O jornalista, que cobriu oito Copas do Mundo e acompanhou a Seleção Brasileira por mais de 30 anos, publicou um vídeo no Instagram no qual fala sobre sua situação profissional.
'Eu pensei bastante até fazer esse vídeo, mas acho que chegou a hora. Eu preciso abrir um pouco o meu coração. Há pouco mais de cinco anos eu saí da Globo feliz da vida, foi muito legal a maneira como eu saí. Foi bom demais, aproveitei demais a família da Virginia, minha mulher, a gente viajou... maravilhoso!
Mas o tempo passou. Já são mais de cinco anos e eu estou precisando trabalhar', disse Tino.e tal. Eu tenho falado com amigos, tenho tentado falar pelo menos. Mas até agora nada concreto aconteceu.
Estou tentando, acho que é uma época muito favorável para mim porque eu cobri oito Copas e agora é hora de Copa do Mundo, então quem sabe alguém se interessa em me contratar. Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte. Enfim, é o momento que eu estou vivendo e que compartilho com você. Alguém aí tem alguma sugestão, alguma oportunidade? Estamos aí, valeu', completou o repórter
Tino Marcos Globo Pedir Emprego Copa Do Mundo Seleção Brasileira
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rafinha, gerente de futebol do São Paulo, comentará a Copa do Mundo na GloboRafinha, atual gerente de futebol do São Paulo, será comentarista da Globo durante o período da Copa do Mundo.
Read more »
Jornalista da Globo é sincero sobre trio do Flamengo: 'Bombas-relógio'A derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0, na noite deste sábado (23), segue repercutindo na imprensa esportiva.
Read more »
Influenciadora digital é escalada pela Globo para cobrir a Copa do MundoA influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., Virgínia, foi escalada pela Globo para cobrir a Copa do Mundo, gerando reações diversas entre profissionais esportivos e o público. A verdadeira função de Virgínia no mundial, no entanto, nada mais será do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira.
Read more »
Vídeo! Ex-Globo, Tino Marcos pede emprego nas redes sociais: ‘Estou precisando’ | EsporteRepórter deixou a principal emissora do país há pouco mais de cinco anos
Read more »