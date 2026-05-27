Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Ex-reporter da Globo, Tino Marcos, pede emprego após mais de cinco anos sem trabalho

Sociedade News

Ex-reporter da Globo, Tino Marcos, pede emprego após mais de cinco anos sem trabalho
Tino MarcosGloboPedir Emprego
📆5/27/2026 1:14 PM
📰CNNBrasil
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 97%

Tino Marcos, ex-reporter da Globo, compartilhou um vídeo no Instagram em que pede emprego após mais de cinco anos sem trabalho. O jornalista cobriu oito Copas do Mundo e acompanhou a Seleção Brasileira por mais de 30 anos.

Ex-reporter da Globo , Tino Marcos , foi às redes sociais para pedir emprego . O jornalista, que cobriu oito Copas do Mundo e acompanhou a Seleção Brasileira por mais de 30 anos, publicou um vídeo no Instagram no qual fala sobre sua situação profissional.

'Eu pensei bastante até fazer esse vídeo, mas acho que chegou a hora. Eu preciso abrir um pouco o meu coração. Há pouco mais de cinco anos eu saí da Globo feliz da vida, foi muito legal a maneira como eu saí. Foi bom demais, aproveitei demais a família da Virginia, minha mulher, a gente viajou... maravilhoso!

Mas o tempo passou. Já são mais de cinco anos e eu estou precisando trabalhar', disse Tino.e tal. Eu tenho falado com amigos, tenho tentado falar pelo menos. Mas até agora nada concreto aconteceu.

Estou tentando, acho que é uma época muito favorável para mim porque eu cobri oito Copas e agora é hora de Copa do Mundo, então quem sabe alguém se interessa em me contratar. Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte. Enfim, é o momento que eu estou vivendo e que compartilho com você. Alguém aí tem alguma sugestão, alguma oportunidade? Estamos aí, valeu', completou o repórter

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Tino Marcos Globo Pedir Emprego Copa Do Mundo Seleção Brasileira

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rafinha, gerente de futebol do São Paulo, comentará a Copa do Mundo na GloboRafinha, gerente de futebol do São Paulo, comentará a Copa do Mundo na GloboRafinha, atual gerente de futebol do São Paulo, será comentarista da Globo durante o período da Copa do Mundo.
Read more »

Jornalista da Globo é sincero sobre trio do Flamengo: 'Bombas-relógio'Jornalista da Globo é sincero sobre trio do Flamengo: 'Bombas-relógio'A derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0, na noite deste sábado (23), segue repercutindo na imprensa esportiva.
Read more »

Influenciadora digital é escalada pela Globo para cobrir a Copa do MundoInfluenciadora digital é escalada pela Globo para cobrir a Copa do MundoA influenciadora digital e ex-namorada do jogador Vini Jr., Virgínia, foi escalada pela Globo para cobrir a Copa do Mundo, gerando reações diversas entre profissionais esportivos e o público. A verdadeira função de Virgínia no mundial, no entanto, nada mais será do que ela fazer o que já faz normalmente: ser blogueira.
Read more »

Vídeo! Ex-Globo, Tino Marcos pede emprego nas redes sociais: ‘Estou precisando’ | EsporteVídeo! Ex-Globo, Tino Marcos pede emprego nas redes sociais: ‘Estou precisando’ | EsporteRepórter deixou a principal emissora do país há pouco mais de cinco anos
Read more »



Render Time: 2026-05-27 16:14:49