Ex-Procurador do INSS oferece delação premiada e cita 'MP do Master'

Virgílio de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do INSS, preso na Operação Sem Desconto, propõe acordo de delação premiada à Polícia Federal, revelando detalhes sobre fraudes e o possível envolvimento de políticos. Empresário Maurício Camisotti também busca acordo.

A Polícia Federal está analisando uma proposta de delação premiada apresentada por Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ).

Oliveira Filho está preso no Paraná desde novembro do ano passado e, após ser transferido para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, entregou à PF uma proposta detalhada de anexos para o acordo, admitindo a prática de crimes e prestando depoimentos iniciais. A proposta inclui uma lista abrangente de assuntos que ele pretende delatar, visando colaborar com as investigações em andamento.

Caso a Polícia Federal decida formalizar o acordo, todo o material coletado será encaminhado ao Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator das investigações relacionadas às fraudes no INSS, descobertas pela Operação Sem Desconto, iniciada há um ano. Antes da homologação final do acordo, o Ministro Mendonça deverá consultar a Procuradoria-Geral da República (PGR) para garantir a legalidade e a adequação dos termos propostos.

Paralelamente, o empresário Maurício Camisotti, com ligações a entidades envolvidas em descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS, também está buscando a validação de seu próprio acordo de colaboração premiada. No caso de Camisotti, o acordo já foi assinado com a Polícia Federal e aguarda a homologação do Ministro Mendonça.

A possível delação de Virgílio de Oliveira Filho é considerada de extrema relevância pelos investigadores, uma vez que ele ocupava o cargo de chefe da área jurídica do INSS e, portanto, possuía conhecimento abrangente sobre o esquema fraudulento dentro do órgão, incluindo o possível envolvimento de figuras políticas. Informações obtidas pelo g1 revelam que um dos anexos propostos por Oliveira Filho aborda o Banco Master, apontado como um dos pioneiros na prática de fraudes em empréstimos consignados destinados a aposentados e pensionistas do INSS.

Este ponto de convergência entre as investigações do INSS e do Banco Master é significativo, pois o Ministro Mendonça é o relator de ambas as apurações. O relato de Oliveira Filho indica que, durante o governo de Jair Bolsonaro, foi editada uma medida provisória, internamente apelidada de 'MP do Master' por funcionários do INSS, que teria beneficiado o Banco Master na execução de contratos de empréstimo consignado, uma modalidade em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do INSS.

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso preventivamente no início de março, no contexto da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes em transações envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e fundos de investimento. Vorcaro está atualmente detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde também está negociando um acordo de delação premiada. A prisão de Virgílio de Oliveira Filho ocorreu em 13 de novembro de 2025, em Curitiba, durante a 4ª fase da Operação Sem Desconto.

A investigação da Polícia Federal na época apontou que o ex-Procurador-Geral do INSS recebeu, por meio de empresas e contas bancárias de sua esposa, Thaísa Hoffmann, um total de R$ 11,9 milhões provenientes de empresas ligadas às associações investigadas por descontos irregulares em aposentadorias. Thaísa Hoffmann também foi presa, e a Polícia Federal descobriu que o lobista Antônio Antunes, conhecido como Careca do INSS e também investigado, transferiu um carro de luxo para o nome dela.

Atualmente, Thaísa está cumprindo prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, outros oito suspeitos foram presos na 4ª fase da Operação Sem Desconto, incluindo Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, e André Fidelis, ex-diretor de Benefícios do INSS, que permanecem presos. A complexidade do esquema de fraudes no INSS e a colaboração potencial de figuras-chave como Virgílio de Oliveira Filho e Daniel Vorcaro são cruciais para desvendar a total extensão das irregularidades e responsabilizar todos os envolvidos.

A expectativa é que as delações premiadas forneçam informações detalhadas sobre o funcionamento do esquema, os beneficiários e os métodos utilizados para desviar recursos do INSS, permitindo a recuperação dos valores desviados e a implementação de medidas preventivas para evitar a ocorrência de fraudes semelhantes no futuro





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