Ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta 'morte digital' com perda de 800 mil seguidores após bloqueio judicial

Após ter suas redes sociais bloqueadas pela justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeuaround 800 mil seguidores, fenômeno apontado como 'apagamento social' ou 'morte digital'. Especialistas associam a queda à inatividade forçada e a escândalos recentes envolvendo sua família, enquanto filhos tentam manter sua presença online.

Proibido pela justiça de utilizar suas redes sociais , o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta umfenômeno que influenciadores digitais denominam " apagamento social ". Apesar da restrição judicial em vigor desde julho do ano passado, Bolsonaro vinha acumulando seguidores até recentemente, mas dados agora revelam uma perda significativa de aproximadamente 800 mil seguidores, configurando uma " morte digital " segundo analistas.

A inatividade forçada nas plataformas e possíveis limpezas de bots são apontadas como causas principais, enquanto sua família busca manter sua presença online por meio de outras contas. Mesmo preso, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e com suas redes sociais bloqueadas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal desde julho de 2023, Bolsonaro continuava a ganhar seguidores.

Seus perfis oficiais, embora bloqueados para novas postagens, permaneciam abertos e geravam interações automáticas, como curtidas em publicações antigas. Nos últimos meses, no entanto, observa-se um abandono progressivo desses perfis. Em novembro do ano passado, ele possuía 68,5 milhões de seguidores; desde então, pelo menos 800 mil usuários deixaram de segui-lo.

Especialistas interpretam essa queda como um processo de "morte digital", conceito popularizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirmou que a proibição de acesso às redes sociais faz com que o ex-presidente "desapareça, some", pois "quem não está nas redes sociais não está no mundo". A antropóloga Letícia Cesarino, da Universidade Federal de Santa Catarina, suggere que além da condenação penal, um episódio recente pode ter acelerado a perda de seguidores: o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Flávio apareceu em um áudio pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar uma cinebiografia do pai, o que gerou controvérsia. As referências a Jair Bolsonaro nas redes sociais têm sido mantidas principalmente pelos filhos, como o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), candidato ao Senado por Santa Catarina, que postou mensagens protestando contra o encarceramento do pai e mencionando facções criminosas.

A famiglia Bolsonaro, portanto, tenta sustentar a presença digital do clã, mas o núcleo central - o ex-presidente - permanece em um vácuo online forçado. A combinação de restrição judicial, desgaste político e escândalos familiares contribui para o esvaziamento de sua base de seguidores, refletindo um possível movimento de distanciamento por parte do público que antes o apoiava.

O caso ilustra como as plataformas digitais se tornaram arenas decisivas para a sobrevivência política e como a exclusão delas pode rapidamente se traduzir em perda de influência e visibilidade, operando como uma forma de apagamento simbólico





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jair Bolsonaro Redes Sociais Bloqueio Judicial Morte Digital Apagamento Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Faz bem correr no frio? Especialistas explicamÉ preciso estar atento a fatores como aquecimento antes do exercício, roupa adequada e respiração correta

Read more »

800 prefeitos e viagens pelo Brasil: a estratégia de Caiado para crescer nas pesquisasEx-governador de Goiás intensifica agenda de viagens e aposta na capilaridade do PSD, que elegeu mais de 800 prefeitos em 2024, para ampliar sua presença nacional antes de 2026

Read more »

Especialistas alertam para impacto do Super El Niño no Brasil com base em tragédia de 2011Simulações indicam calor extremo, chuvas intensas e eventos climáticos severos. Comunidades vulneráveis, como a Serra do Rio, lembram tragédia de 2011 com mais de 900 mortos e se preparam para possível chegada do Super El Niño. Especialistas de universidades e Cemaden estudam o fenômeno.

Read more »

IA surpreende especialistas ao resolver problemas que levaram décadas para humanosAvanço acelerado da inteligência artificial na resolução de problemas matemáticos leva especialistas a repensarem o futuro da profissão

Read more »