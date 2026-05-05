Ex-presidente do TST critica debate sobre juízes 'vermelhos ou azuis' e alerta para impacto na imagem da Justiça

Almir Pazzianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, expressou preocupação com a discussão pública sobre a suposta divisão ideológica entre os juízes, afirmando que isso compromete a imagem do Tribunal e da Justiça do Trabalho.

O recente debate público sobre a suposta divisão ideológica entre os juízes do Tribunal Superior do Trabalho ( TST ), caracterizada pela atribuição de rótulos como 'vermelhos' e 'azuis', gerou preocupação e críticas por parte de figuras importantes do judiciário .

Almir Pazzianotto, ex-presidente do TST, expressou sua preocupação com o impacto negativo dessa discussão na imagem do Tribunal e, por extensão, da Justiça do Trabalho como um todo, chegando a mencionar o Judiciário em geral. Para Pazzianotto, a manifestação de opiniões ideológicas por parte de um juiz é incompatível com suas obrigações legais, que o exigem a cumprir a lei de forma imparcial.

A controvérsia teve início após a viralização de um trecho de fala do atual presidente da Corte, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que mencionou a existência de juízes 'vermelhos e azuis', uma expressão interpretada como uma referência a diferentes posturas em relação ao ativismo judicial em favor dos trabalhadores. A discussão subsequente durante uma sessão do TST escalou para acusações de falta de ética e tentativas de 'destruir' a Justiça do Trabalho, evidenciando a profundidade da divisão e a intensidade das emoções envolvidas.

Pazzianotto enfatizou que a Constituição Federal não possui coloração ideológica, sendo fundamentalmente democrática, e que a Justiça, em sua essência, deve manter equidistância em relação a posições políticas, a fim de garantir a confiança e a segurança jurídica para todas as partes envolvidas em um processo. A adoção de posições políticas por parte do judiciário, segundo ele, gera incerteza e compromete a imparcialidade da Justiça.

A polêmica se aprofundou quando Vieira de Mello Filho buscou esclarecer que sua declaração original havia sido retirada de contexto. Em sua defesa, ele criticou a prática de ministros que oferecem orientação a advogados sobre casos futuros, argumentando que isso poderia comprometer a independência do julgamento.

Além disso, reiterou sua condenação à rotulação ideológica dos magistrados, afirmando que o debate deve se concentrar em ideias e argumentos, e não em 'cores'. O ministro Ives Gandra, por sua vez, defendeu a existência de diferenças reais dentro do TST, refletidas em visões distintas sobre o direito do trabalho, que podem ser classificadas como 'liberais' e 'intervencionistas', ou 'legalistas' e 'ativistas'.

Gandra argumentou que a tentativa de esconder essa realidade seria inútil, reconhecendo a diversidade de perspectivas entre os ministros. A discussão se intensificou com acusações mútuas, com Vieira de Mello criticando os rótulos e defendendo a pluralidade do Tribunal no campo das ideias, enquanto Ives Gandra solicitou respeito por sua visão pessoal. A ministra Maria Cristina Peduzzi tentou acalmar os ânimos, criticando o tom da discussão e enfatizando a importância da atuação democrática em nome da justiça.

Apesar da acalorada troca de opiniões, os ministros conseguiram dar andamento à pauta de votação do dia, demonstrando a capacidade do TST de manter suas funções essenciais mesmo em meio a divergências internas. A controvérsia expõe um debate mais amplo sobre o papel do judiciário em uma sociedade democrática e a importância da imparcialidade na aplicação da lei. A atribuição de rótulos ideológicos aos juízes pode minar a confiança pública na Justiça e comprometer a legitimidade das decisões judiciais.

A discussão também levanta questões sobre os limites da liberdade de expressão dos magistrados e a necessidade de preservar a independência do poder judiciário. A declaração de Almir Pazzianotto ressalta a importância de que os juízes atuem como guardiões da lei, sem se deixarem influenciar por preferências políticas ou ideológicas.

A busca por um equilíbrio entre a defesa de princípios constitucionais e a consideração das realidades sociais é um desafio constante para o judiciário, e a recente polêmica no TST serve como um alerta para a necessidade de um debate aberto e transparente sobre o papel da Justiça na sociedade. A manutenção da imagem de imparcialidade e a garantia da segurança jurídica são pilares fundamentais para a consolidação da democracia e o fortalecimento do Estado de Direito.

A discussão interna no TST, embora acalorada, pode ser vista como um exercício de autocrítica e um esforço para aprimorar a atuação do judiciário em prol da justiça e da igualdade





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