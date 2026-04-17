Ex-presidente do BRB recebia apartamentos de luxo como propina, afirma investigação

Investigação da Polícia Federal revela que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, teria recebido imóveis avaliados em R$ 74 milhões, quase 40 vezes o valor de suas dívidas com o banco, como forma de propina para viabilizar a compra do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do Master, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como arquiteto do esquema, também foram presos.

O escândalo envolvendo a compra do Banco Master e o repasse de imóveis luxuosos como propina ao ex-presidente do BRB , Paulo Henrique Costa , ganhou novos e chocantes detalhes. Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico e confirmadas pela reportagem, o valor das quatro unidades residenciais em São Paulo e duas em Brasília, supostamente destinadas a Costa, ultrapassa os R$ 74 milhões.

Esses imóveis, adquiridos em condomínios de altíssimo padrão, como o Heritage no Itaim Bibi, em São Paulo, onde unidades podem custar até R$ 42 milhões, representariam quase 40 vezes o montante que o próprio ex-presidente do BRB devia à instituição estatal. O passivo de Paulo Henrique Costa junto ao BRB somava R$ 1,9 milhão, distribuídos entre empréstimo com desconto em folha, crédito consignado e débitos de cartão de crédito e cheque especial. A hipótese dos investigadores da Polícia Federal é de que esses apartamentos foram oferecidos como vantagem indevida para facilitar a aquisição do Banco Master pela estatal de Brasília, uma transação que se mostrou fadada ao fracasso. Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo em novembro do ano passado, data em que o Banco Master teve sua liquidação decretada pelo Banco Central (BC). A investigação aponta que o esquema de propina envolvia a transferência de quatro apartamentos em São Paulo e dois em Brasília para o então presidente do BRB. Um dos imóveis de destaque está localizado no condomínio Heritage, em Itaim Bibi, São Paulo, conhecido por suas unidades suntuosas que podem atingir mil metros quadrados e valores de até R$ 42 milhões. O ex-dirigente do BRB, inclusive, chegou a ser registrado como morador do edifício. Além do Heritage, Costa, juntamente com sua esposa, teria escolhido unidades em outros condomínios de luxo em São Paulo, como Arbórea, One Sixty e Casa Lafer, e em Brasília, nos condomínios Ennius Muniz e Valle dos Ipês. A intenção por trás desses repasses seria um acerto para o pagamento de R$ 146 milhões em propina. Contudo, após a abertura de uma investigação pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre fraudes em carteiras de crédito adquiridas pelo BRB do Banco Master, Daniel Vorcaro, dono do Master, teria ordenado a paralisação das negociações. Segundo as apurações, Vorcaro determinou que não houvesse mais pagamentos nem a formalização das transações imobiliárias com Paulo Henrique Costa. Até o momento da interrupção, os pagamentos efetuados somavam R$ 74 milhões, de acordo com informações presentes na decisão judicial referente ao caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF). O esquema teria sido idealizado pelo advogado Daniel Monteiro, que administrava fundos e contas de Vorcaro para desviar recursos do Master e efetuar pagamentos de propina a políticos e outras autoridades. Monteiro também foi detido na mesma ocasião. Ele atuou como representante do Banco Master na negociação das ações do BRB, operação que está sob investigação específica da Polícia Federal. Monteiro e Vorcaro teriam utilizado fundos geridos pela Reag, empresa controlada à época por João Carlos Mansur, parceiro de negócios de Vorcaro, para mascarar a transferência dos apartamentos para Paulo Henrique Costa. Recentemente, corretores ligados ao CEO do banco privado estariam tentando vender os imóveis sem sucesso, uma vez que a informação sobre sua possível aquisição com dinheiro oriundo do esquema do Master já circulava no mercado. Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, quando Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez, a Polícia Federal solicitou a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, mas o pedido foi negado pela 10ª Vara Criminal de Brasília. Naquele momento, o caso Master tramitava na Justiça Federal, mas foi remetido ao STF no final do mesmo mês. Em nota oficial, a defesa de Daniel Monteiro declarou que o advogado se mantém à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários, enfatizando que sua atuação sempre foi estritamente técnica, defendendo o Banco Master e outros clientes. Por outro lado, Cléber Lopes, um dos advogados de Paulo Henrique Costa, considerou a prisão de seu cliente como absolutamente desnecessária, argumentando que ele não representa qualquer perigo para as investigações e que está convicto da inocência de Costa, afirmando que seu cliente não praticou crime algum





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