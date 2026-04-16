Ex-Presidente do BRB Preso Sob Suspeita de Esquema com Banco Master; STF Aponta 'Fortes Indícios' de Corrupção e Lavagem de Dinheiro

Ministro André Mendonça, do STF, indica que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, teria agido como mandatário de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, em troca de imóveis de luxo avaliados em R$ 150 milhões. PF investiga corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em operação que já prendeu outros envolvidos.

O Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), revelou a existência de fortes indícios de que Paulo Henrique Costa , ex-presidente do BRB , agiu como um genuíno representante de Daniel Vorcaro , antigo proprietário do Banco Master . Em um mandado de prisão emitido nesta quinta-feira, 16, Mendonça detalhou que as provas coletadas sugerem que Paulo Henrique teria se valido de sua posição no BRB para assegurar a liquidez do Banco Master , recebendo em troca benefícios financeiros ilícitos. 'O acervo dos autos revela, assim, fortes indícios de que o presidente da estatal do Distrito Federal, o investigado PAULO HENRIQUE, atuava como um verdadeiro mandatário de DANIEL VORCARO no âmbito do BRB e que, em contrapartida, receberia imóveis avaliados em aproximadamente 150 milhões de reais', afirmou o ministro.

A Polícia Federal (PF) informou que Paulo Henrique teria recebido R$ 146,5 milhões por meio de seis imóveis de luxo, negociados diretamente com Daniel Vorcaro. Diálogos por meio de mensagens de WhatsApp, juntados ao processo, indicam, de acordo com a PF, uma relação de proximidade e alinhamento entre Paulo Henrique e Vorcaro para a prática de crimes. Nos intercâmbios, o então presidente do BRB mencionava a implementação de ações relacionadas a negócios de interesse de Vorcaro, ao mesmo tempo em que discutia a visita de sua esposa a um dos imóveis de luxo.

Diante de questionamentos sobre os apartamentos, Paulo Henrique teria declarado estar cumprindo sua parte no acordo. Em uma das mensagens, ele expressou: 'Desculpe dar trabalho. É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver'. Vorcaro respondeu: 'Nada. Isso não é trabalho. Eu sou resolvedor de problemas rsrs'. Em seguida, o ex-presidente do BRB acrescentou: 'Estou tratando de carteira de outro lado'. Em outro trecho, Vorcaro indagou se Paulo Henrique ainda teria 'interesse no deal' e aludiu a uma trajetória de colaboração mútua, com 'centenas de ajustes ao longo da trajetória' e um 'negócio de continuidade'. A resposta de Paulo confirmou o alinhamento: 'Estou com vc. Continuo no deal mode. Estou virando noite e tentando resolver'.

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi detido na manhã desta quinta-feira, 16, durante uma nova etapa da operação Compliance Zero, conduzida pela PF. Daniel Monteiro, advogado próximo a Vorcaro, também foi preso na operação de hoje. Ele seria um dos responsáveis pela estruturação de um esquema para transferir os seis imóveis de luxo para Costa, utilizando empresas de fachada. A quarta fase da operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de vantagens indevidas que teriam sido direcionadas a agentes públicos. Os crimes investigados incluem corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

A operação visa desmantelar uma rede complexa de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve figuras proeminentes do setor financeiro e agentes públicos, evidenciando a gravidade das acusações e a amplitude da investigação. A investigação sobre a atuação de Paulo Henrique Costa como um potencial elo entre o BRB e os interesses de Daniel Vorcaro, com o objetivo de manter a estabilidade financeira de uma instituição privada em detrimento de uma empresa estatal, levanta sérias preocupações sobre a integridade da gestão pública e a utilização de recursos públicos para fins privados.

As mensagens trocadas entre os envolvidos demonstram um nível alarmante de coordenação e um claro entendimento dos objetivos ilícitos que estavam sendo perseguidos, culminando na aquisição de bens de luxo como forma de recompensa. A PF, ao desvendar essa teia de transações fraudulentas, destaca a importância de uma fiscalização rigorosa e de mecanismos de controle eficientes para prevenir a ocorrência de delitos dessa magnitude e garantir a transparência na administração pública e no setor financeiro.

A prisão de Daniel Monteiro, indicado como peça-chave na estruturação do esquema de ocultação de bens através de empresas de fachada, reforça a hipótese de um planejamento meticuloso para dissimular a origem e o destino dos recursos, dificultando a ação das autoridades. A continuidade das investigações e a análise aprofundada das provas coletadas serão cruciais para determinar a extensão completa do esquema, identificar todos os envolvidos e aplicar as devidas sanções legais, restaurando a confiança nas instituições e na justiça.

A operação Compliance Zero, em sua quarta fase, reafirma o compromisso das autoridades em combater a corrupção em todas as suas formas, especialmente quando envolve desvio de fundos públicos e benefício indevido a terceiros, protegendo o patrimônio da sociedade e a integridade do sistema financeiro nacional. As alegações de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, com o auxílio de mecanismos de lavagem de dinheiro, pintam um quadro preocupante da influência ilícita e da corrupção que podem permear esferas de poder.

O STF e a PF, ao agirem de forma diligente e coordenada, demonstram a força das instituições em prol do combate à criminalidade financeira e à corrupção, buscando assegurar que os responsáveis sejam levados à justiça e que os recursos desviados sejam recuperados, em benefício da sociedade como um todo. A apuração detalhada de cada etapa da operação, desde a suposta atuação de Paulo Henrique Costa até a participação de Daniel Monteiro na ocultação de bens, é fundamental para construir um caso sólido e garantir a condenação dos culpados, servindo como um alerta a todos que porventura cogitem desviar de seus deveres e cometer crimes contra o Estado e a população.





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