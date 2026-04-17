Ex-presidente do BRB preso por suspeita de receber milhões em imóveis para facilitar negócio com Banco Master

Investigação da Polícia Federal aponta que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria recebido seis imóveis de luxo avaliados em R$ 146,5 milhões. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é suspeito de facilitar a compra do Master pelo BRB em troca dos imóveis, com pagamentos suspensos após conhecimento de investigação sigilosa do MPF. O caso envolve acesso a informações privilegiadas e possível vazamento de informações.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o "Sicário", repassou em junho do ano passado ao dono do Banco Master uma apuração sigilosa conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre Paulo Henrique Costa . A investigação, que focava na aquisição e repasse de imóveis de luxo, foi descoberta no celular de Daniel Vorcaro , apreendido pela Polícia Federal após sua prisão.

Vorcaro é suspeito de ter recebido seis imóveis de alto padrão – quatro em São Paulo e dois em Brasília –, avaliados em R$ 146,5 milhões. Esses bens teriam sido uma contrapartida para facilitar a controversa compra do Banco Master pelo BRB, uma transação que, segundo a Polícia Federal, ocorreu por mera conveniência e "pura camaradagem". O procedimento sigiloso que originou a investigação e levou à detenção do ex-presidente do BRB foi iniciado pela Procuradoria da República no Distrito Federal em 30 de abril de 2025, aproximadamente um mês após o BRB ter anunciado a aquisição de carteiras consideradas fraudulentas do Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, do montante total de R$ 146,5 milhões envolvidos nas transações imobiliárias, apenas R$ 74,6 milhões foram efetivamente pagos. A interrupção do pagamento integral teria ocorrido porque Daniel Vorcaro tomou conhecimento da investigação em andamento pelo MPF sobre as negociações. Provas coletadas indicam que, em 10 de maio de 2025, Vorcaro instruiu o advogado Daniel Monteiro, também preso na operação, a "travar tudo" e suspender quaisquer pagamentos referentes às transações acertadas com Paulo Henrique Costa. Daniel Monteiro era responsável pela administração dos fundos e contas utilizados por Vorcaro para desviar recursos do banco e realizar pagamentos de propina a políticos e outras autoridades. As cópias do procedimento sigiloso do MPF foram enviadas por "Sicário" a Vorcaro em 24 de junho de 2025, via aplicativo de mensagens WhatsApp. Curiosamente, esse envio ocorreu mais de um mês após a ordem de Vorcaro a Monteiro para interromper os pagamentos, o que sugere uma comunicação prévia ou um conhecimento antecipado sobre a investigação. O ministro André Mendonça, em sua decisão, destacou que, embora o envio formal das cópias tenha se dado posteriormente à mudança abrupta no comportamento de Daniel Vorcaro em relação aos registros dos imóveis, o conjunto de informações coletadas aponta para uma alta probabilidade de que ele já estivesse ciente da instauração do procedimento antes mesmo de receber os documentos. Na decisão que culminou na prisão de Paulo Henrique Costa, Mendonça ressaltou que o ex-presidente do BRB "atuava como um verdadeiro mandatário" de Vorcaro dentro do banco estatal de Brasília, em troca do recebimento dos imóveis. Os imóveis de luxo eram selecionados de acordo com preferências pessoais e familiares, sendo as negociações tratadas diretamente por Paulo Henrique Costa com Vorcaro e Daniel Monteiro. Paulo Henrique "visitava ou validava os imóveis selecionados", acompanhava o progresso das aquisições e chegou a expressar preocupação com a ausência de documentação formal para o arranjo, conforme detalhado por Mendonça na decisão de 32 páginas que determinou a prisão do ex-presidente do BRB. Dentre os apartamentos recebidos como propina por Costa estão o Heritage, Arbórea, One Sixty e Casa Lafer, em São Paulo, além do Ennius Muniz e do Valle dos Ipês, em Brasília. A investigação do MPF focava na aquisição de um imóvel na Casa Lafer e em suspeitas sobre uma compra em outro edifício de luxo em São Paulo, o Vizcaya Itaim. Mendonça ainda destacou que, enquanto o ex-presidente do BRB anunciava medidas relacionadas a negócios de interesse de Daniel Vorcaro, demonstrava também um desejo de que sua esposa pudesse visitar um apartamento de luxo, que, segundo apurações da Polícia Federal, seria uma das contrapartidas pelos serviços ilícitos prestados. Em uma mensagem enviada a uma corretora, com identidade preservada pela PF, Vorcaro comentou, referindo-se a Paulo Henrique Costa: "Preciso dele feliz". Este texto, extraído do celular do banqueiro, foi enviado após o então presidente do BRB manifestar decepção por não conseguir visitar um dos apartamentos luxuosos. As investigações sobre o caso Master revelaram que, além de ter acesso ao sistema do MPF, Daniel Vorcaro também obteve informações da Polícia Federal e de organismos internacionais como o FBI e a Interpol. O blog já havia noticiado que a PF apura um possível vazamento da ordem de prisão de Vorcaro. Essa suspeita se fundamenta, entre outros indícios, em um pedido da defesa protocolado no mesmo dia em que foi emitida a determinação judicial pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. A desconfiança foi reforçada após a divulgação do acesso indevido de "Sicário" aos sistemas internos da PF e do MPF, sugerindo uma conexão entre as informações privilegiadas e a atuação do "Sicário".





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