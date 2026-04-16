Ex-presidente do BRB preso em investigação de esquema com Banco Master

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), foi preso pela Polícia Federal sob suspeita de receber imóveis de luxo avaliados em R$ 146 milhões do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em troca de favorecimento em negócios. Trocas de mensagens revelam a negociação, incluindo visitas da esposa de Costa aos apartamentos. A defesa considera a prisão desnecessária.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) uma operação que culminou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília ( BRB ), Paulo Henrique Costa . A investigação aponta para um esquema complexo envolvendo o Banco Master e seu proprietário, Daniel Vorcaro , com o objetivo de favorecer interesses privados em detrimento da instituição financeira pública. Segundo informações obtidas pela PF e detalhadas na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a prisão, Costa teria recebido ao menos seis imóveis de Vorcaro, totalizando um valor estimado em R$ 146 milhões. Dois desses empreendimentos imobiliários estão localizados em Brasília, a capital federal.

As trocas de mensagens entre Costa e Vorcaro, registradas pela PF, revelam os detalhes das negociações e a natureza ilícita das transações. Em um trecho das comunicações, Paulo Henrique informa a Daniel Vorcaro sobre a avaliação dos apartamentos que seriam oferecidos como contrapartida por seus serviços. Surpreendentemente, o ex-presidente do BRB chegou a levar sua esposa para conhecer os luxuosos imóveis, demonstrando um claro envolvimento pessoal e familiar no esquema. Uma das mensagens de Costa diz: 'Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência'. Vorcaro responde: 'Ah tá. Esse outro é uma cobertura. Já pensando trazer família. Vou levantar aqui com minha turma. E te volto.'. Essa interação evidencia a intenção de facilitar a aceitação dos bens e o progresso do acordo ilegal.

A decisão do STF ressalta a gravidade da situação: 'Ao mesmo tempo em que o investigado ex-Presidente do BRB anuncia medidas em relação a negócios envolvendo o banco que seriam de interesse de Daniel Vorcaro, prossegue demonstrando ânimo de que sua esposa possa visitar o apartamento luxuoso que, do que apurado pela Polícia Federal, seria uma das contraprestações pelos serviços ilícitos realizados'. Essa observação demonstra a percepção da PF de que Costa estaria cumprindo sua parte no acordo para obter os imóveis. Em uma cobrança velada pelos bens, Costa afirma: 'Desculpe dar trabalho. É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver'. Vorcaro, por sua vez, minimiza a situação: 'Nada. Isso não é trabalho. Eu sou resolvedor de problemas rsrs'. Costa, então, confirma seu compromisso em cumprir o acordo: 'Estou tratando de carteira de outro lado'. As datas exatas dessas conversas não estão registradas no processo judicial.

A defesa de Paulo Henrique Costa declarou que considera a prisão desnecessária e que irá analisar a decisão do STF para tomar as medidas cabíveis. O caso levanta sérias preocupações sobre a integridade da gestão em instituições financeiras públicas e a influência de interesses privados em decisões estratégicas. A investigação em curso pela Polícia Federal busca desvendar toda a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos, visando restaurar a confiança nas instituições e punir os responsáveis por atos de corrupção.

O Banco BRB, em nota oficial, informou que está colaborando integralmente com as investigações. A instituição ressaltou que preza pela transparência e pela ética em suas operações e que quaisquer irregularidades serão apuradas com rigor. A repercussão do caso pode ter um impacto significativo na imagem do banco e na confiança do mercado financeiro. A atuação da Polícia Federal e do STF neste caso demonstra o compromisso do Poder Judiciário em combater a corrupção e garantir a lisura na administração pública, especialmente em setores sensíveis como o financeiro, onde a confiança é um pilar fundamental para o bom funcionamento da economia.

As investigações sugerem que o esquema pode ter envolvido a manipulação de informações privilegiadas e a concessão de benefícios indevidos em troca de bens de alto valor. A presença de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, no centro das negociações, aponta para uma possível articulação entre o setor privado e a gestão pública para obtenção de vantagens ilícitas. A PF continua a coletar provas e a realizar diligências para mapear todas as conexões e desdobramentos desse caso, que promete ser apenas o início de uma apuração mais ampla sobre possíveis irregularidades em transações financeiras de grande porte.

O caso destaca a importância da fiscalização rigorosa e da atuação independente dos órgãos de controle para prevenir e combater a corrupção. A prisão de um ex-presidente de um banco público como o BRB envia uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei e que os responsáveis por desvios de conduta serão devidamente responsabilizados. A continuidade das investigações é crucial para a plena elucidação dos fatos e para a aplicação da justiça, garantindo a integridade do sistema financeiro e a proteção do patrimônio público.





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