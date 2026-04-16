Ex-presidente do BRB preparava livro e arsenal de mensagens antes de ser preso por escândalo do Master

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, negou envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e preparava colaboração com a PF e um livro sobre o caso Master. Sua detenção ocorreu antes que pudesse apresentar todo o material.

Paulo Henrique Costa , ex-presidente do Banco de Brasília ( BRB ), se preparava intensamente para um eventual depoimento à Polícia Federal , mesmo negando veementemente qualquer envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Sua estratégia, antes de ser preso, incluía a compilação de um vasto arsenal de mensagens trocadas em seu celular, que ele planejava organizar meticulosamente com a ajuda de um programa de Inteligência Artificial que ele mesmo desenvolveu. O objetivo era claro: apresentar aos investigadores um panorama detalhado das negociações e contatos relevantes para o caso, com a intenção de um dia relatar os fatos em um livro. As mensagens guardadas por Costa abrangiam uma gama diversificada de interlocutores, desde diretores do Banco Central até figuras proeminentes como Daniel Vorcaro, proprietário do Master, e o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Em uma das trocas mais significativas, datada de junho de 2025, Ibaneis Rocha pressionou Costa sobre o andamento da negociação entre o BRB e o Master. O ex-governador expressou sua preocupação com o desgaste gerado pela operação e a necessidade de um desfecho. Essa conversa específica foi submetida à análise da Polícia Federal, que investiga possíveis fraudes em transações entre as duas instituições financeiras. Procurado, Ibaneis admitiu ter cobrado celeridade na negociação, mas ressaltou que sua atuação era desprovida de influências externas, fossem elas de Vorcaro ou de grupos políticos. Sua defesa argumentou que a preocupação com ações que impactam o Distrito Federal era natural. Paralelamente, o celular de Costa, já periciado pela PF, revelou diálogos com Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central, que elogiou o desempenho de Costa em negociações e na aquisição de carteiras de crédito do Master. A compilação de mensagens feita por Costa também evidenciava desentendimentos com Daniel Vorcaro quando os problemas nas carteiras de crédito adquiridas pelo BRB vieram à tona. Em suas conversas, Costa expressou insatisfação com falhas de auditoria do Master e atrasos na entrega de documentos, sinalizando discordância com a condução de Vorcaro na operação, que viria a ser rejeitada pelo Banco Central por suspeitas de fraude. Uma outra troca de mensagens mencionou uma suposta reunião com Antônio Rueda, líder do União Brasil, durante o processo de venda do banco. Costa confidenciou a pessoas próximas que tomava café com Rueda para discutir o cenário político. Rueda, em nota, limitou-se a dizer que não comenta diálogos privados e que não possui relação com Vorcaro além de contatos sociais casuais. Além dos arquivos digitais, Costa reuniu documentos cruciais, incluindo dados financeiros do BRB, ofícios do Banco Central e uma petição redigida por seus advogados detalhando o passo a passo da negociação com o Master. Após sua demissão do comando do BRB, Costa dedicou-se a revisar as provas do inquérito e a escrever um livro sobre a crise que o envolveu. No entanto, antes que pudesse concluir o capítulo sobre sua relação com Ibaneis Rocha, foi preso pela Polícia Federal. Sua detenção ocorreu na manhã desta quinta-feira, encerrando um período de intensa preparação e a expectativa de expor os bastidores de um complexo escândalo financeiro





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