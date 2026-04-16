Ex-presidente do BRB e advogado ligado ao Banco Master são presos em operação da PF

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e Daniel Monteiro, advogado próximo ao dono do Banco Master, foram presos pela Polícia Federal em nova fase da Operação Compliance Zero. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Costa é suspeito de falhas de governança e negócios irregulares com o Master, enquanto Monteiro é apontado como administrador de fundos usados para ocultar dinheiro ilícito.

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (16) uma nova fase da Operação Compliance Zero , resultando na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília ( BRB ), Paulo Henrique Costa, em Brasília. Simultaneamente, em São Paulo, foi detido o advogado Daniel Monteiro, apontado como próximo a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master .

Monteiro é investigado por atuar como administrador de fundos utilizados em transações financeiras complexas, com o objetivo de ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas. A defesa de ambos os detidos ainda não se pronunciou sobre as prisões. A operação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que é o relator do caso na Corte, foca em desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que esse esquema visava o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, em troca de favorecimentos. No caso específico de Paulo Henrique Costa, as suspeitas giram em torno da suposta negligência em seguir as boas práticas de governança corporativa durante sua gestão no BRB, além de ter permitido a realização de negócios com o Banco Master sem a devida garantia e lastro financeiro. Investigadores apontam que Paulo Henrique Costa teria recebido, como contrapartida pela facilitação do esquema envolvendo o Banco Master, um total de seis imóveis avaliados em R$ 146 milhões, doados por Daniel Vorcaro. Desses imóveis, dois estão localizados na capital federal. A ação desta quinta-feira cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As buscas ocorreram no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços vinculados aos investigados e ao Banco Master. A segunda fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar a investigação sobre as transações financeiras que podem ter configurado crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Paulo Henrique Costa esteve à frente do BRB entre 2019 e novembro último, quando foi afastado por decisão judicial em decorrência da primeira fase da Operação Compliance Zero. Sua indicação para o cargo partiu do então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Durante sua gestão, Costa liderou as tentativas de aquisição do Banco Master pelo BRB, uma negociação que, segundo relatos, era vista como uma forma de evitar a falência da instituição privada. Formado em administração de empresas, com especializações financeiras em instituições internacionais, Costa possui mais de duas décadas de experiência no mercado financeiro. O BRB, um banco de capital majoritariamente público sob controle do governo do Distrito Federal, se vê envolvido no caso Master devido ao seu interesse em adquirir participação relevante na instituição de Daniel Vorcaro. O Banco Central, no entanto, vetou a operação por considerar que ela não apresentava viabilidade econômico-financeira e poderia expor o banco público a riscos excessivos. Além da tentativa de aquisição, a Polícia Federal investiga se o BRB adquiriu carteiras de crédito consideradas problemáticas do Banco Master. O foco é determinar se houve falhas nos processos internos de análise, aprovação e governança que permitiram essas operações. Durante o período em que as negociações com o Banco Master ocorreram, Paulo Henrique Costa presidia o BRB. Ele é investigado por sua participação ativa nas tratativas e na aprovação das operações financeiras que agora estão sob escrutínio. Em seu depoimento ao STF, Costa teria alegado que parte dos valores pagos ao Banco Master não foi recuperada após a liquidação da instituição. A Polícia Federal está apurando se esse montante representa um prejuízo efetivo e se há responsabilidade criminal ou administrativa de sua parte





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