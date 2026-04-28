Ex-presidente do Banco Master sinaliza interesse em colaboração premiada

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Master, oferece acordo de colaboração premiada ao STF, alegando dificuldades nas condições carcerárias para garantir a efetividade da delação. A negociação pode implicar o ex-governador do DF, Ibaneis Rocha.

Paulo Henrique Costa , ex-presidente do Banco Master , manifestou interesse em colaborar com as autoridades através de um acordo de colaboração premiada , conforme comunicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

A defesa de Costa argumenta que as condições carcerárias no Complexo da Papuda, em Brasília, dificultam a discussão de fatos criminosos, o manuseio de provas e a garantia do sigilo essencial entre advogado e cliente, elementos cruciais para uma colaboração efetiva e voluntária. A defesa solicitou a transferência de Costa para um local que permita o pleno exercício de seu direito à autodefesa e a confidencialidade das conversas com seus advogados, ressaltando sua condição de oficial da reserva das Forças Armadas, o que lhe garantiria o direito à prisão especial.

A iniciativa de Costa surge em um contexto de negociações semelhantes com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que também está preso e já iniciou tratativas para uma delação premiada, com a assinatura de um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que a colaboração de Costa possa implicar o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, já que mensagens apreendidas na Operação Compliance Zero indicam que Rocha solicitou a Costa a elaboração de material para defender a compra do Master.

A defesa de Ibaneis Rocha nega qualquer irregularidade, afirmando que o diálogo apenas confirma a autonomia da área técnica do governo nas decisões. A Operação Compliance Zero investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master e a concessão de benefícios indevidos. A movimentação de Costa e Vorcaro ocorre em meio a um cenário econômico e político complexo, com impactos da guerra na Ucrânia refletindo nos custos de combustíveis e matérias-primas, como apontado pela Gerdau.

Outras notícias relevantes incluem a busca da Petrobras por novas reservas de petróleo para garantir o suprimento energético do país, o desempenho financeiro da Cargill no Brasil e a defesa do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, pela adoção de medidas antidumping para proteger a indústria nacional. A resiliência do setor de serviços também foi destacada, indicando uma recuperação econômica gradual.

A situação de Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, no entanto, permanece no centro das atenções, com a possibilidade de revelações importantes sobre um esquema de corrupção que pode envolver figuras de alto escalão do governo do Distrito Federal





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