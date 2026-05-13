Ex-NPPM foi desativado, presos transferidos para UPPM-AM

O antigo Núcleo Prisional da Polícia Militar (NPPM), localizado na zona norte de Manaus, foi desativado, com a transferência de 71 presos para a nova Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas (UPPM-AM). A ação integra um desdobramento da Operação Sentinela, conduzida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). A medida foi adotada após a fuga de 23 detentos da antiga unidade prisional, em fevereiro deste ano.

O antigo Núcleo Prisional da Polícia Militar (NPPM), na zona norte de Manaus, foi desativado, com a transferência de 71 presos para a nova Unidade Prisional da Polícia Militar do Amazonas ( UPPM-AM ).

A ação integra um desdobramento da Operação Sentinela, conduzida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). A medida foi adotada após a fuga de 23 detentos da antiga unidade prisional, em fevereiro deste ano. A nova unidade funcionará no espaço onde operava o Centro Feminino de Educação e Capacitação (Cefec), ao lado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na BR-174





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