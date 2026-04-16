Ex-namorado atropela e persegue mulher de 24 anos no Capão Redondo, SP; suspeito foragido

Em um ato de violência chocante, um homem de 26 anos perseguiu e atropelou sua ex-namorada, Geovana dos Santos, de 24 anos, no Capão Redondo, zona Sul de São Paulo. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e a vítima, que sofreu diversas lesões, relatou ter sido ameaçada anteriormente pelo agressor, que se encontra foragido.

Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma perseguição cruel e um atropelamento orquestrado por seu ex-namorado na noite de quarta-feira, dia 15. As imagens captadas por câmeras de segurança da região, na Rua José de Araújo Novaes, no Capão Redondo , zona Sul de São Paulo, revelam a brutalidade do crime. A Polícia Militar foi acionada inicialmente sob a ocorrência de um acidente de trânsito.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Geovana dos Santos, a vítima, no chão, com queixas de fortes dores nas pernas. Geovana relatou aos policiais que estava tentando fugir de seu ex-namorado, Mateus Santos da Conceição, de 26 anos, que a perseguiu implacavelmente antes de avançar com o veículo em sua direção e a atingir. Mateus, que trabalha como motorista de aplicativo, já havia deixado o local quando as autoridades chegaram. No carro, que pertence à sua mãe, foram encontrados o celular do suspeito e uma lata de bebida alcoólica. A mãe do autor também se encontrava presente. Testemunhas que presenciaram o incidente acionaram o SAMU. Geovana foi encaminhada para a UPA Campo Limpo, onde permaneceu em observação médica devido a múltiplas lesões corporais. Ela apresentava ausência de sensibilidade em um dos membros inferiores, que teria ficado preso durante a colisão, um indicativo da gravidade do impacto. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, com a presença da mãe do agressor. O suspeito, Mateus Santos da Conceição, permanece foragido até o momento. As imagens de segurança, disponibilizadas por moradores locais, são contundentes e mostram o exato momento do ataque. A vítima detalhou as ameaças sofridas por parte de Mateus. Apesar de não residirem juntos, mantinham contato esporádico. No dia do crime, ele a enviou diversas mensagens desde o início do dia, demonstrando já estar sob efeito de álcool. Em uma das mensagens, ele expressou ciúmes e posse: “saiu com ele, se tu é essa mulher toda, fica com ele”, seguido por “não irei aceitar”. Em um áudio perturbador, Mateus tentou aparentar controle, mas com uma conotação ameaçadora: “não precisa correr não, não precisa correr não, eu já sei desde cedo, me contaram, fique tranquila”. Após receber as mensagens, Geovana saiu de casa em sua moto com destino ao mercado. Durante o trajeto, ela passou por um bar onde Mateus se encontrava. Ao avistá-la, ele imediatamente entrou em seu veículo e iniciou a perseguição. Em uma tentativa desesperada de escapar, a vítima entrou em uma via estreita, mas a perseguição continuou, culminando no atropelamento. No momento da colisão, Geovana conseguiu se desvencilhar parcialmente da moto, o que, de acordo com seu relato, evitou consequências ainda mais graves. Mesmo assim, devido à intensidade dos ferimentos, ela conseguiu dar apenas alguns passos antes de cair ao chão. Este não é o primeiro incidente de violência. A mulher relatou ter sido ameaçada de morte e agredida fisicamente em ocasiões anteriores, embora não acreditasse que Mateus seria capaz de algo tão grave. Ela já havia registrado dois boletins de ocorrência em 2025, e no último caso, chegou a solicitar medidas protetivas de urgência. No entanto, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, ela acabou retomando contato com o agressor. Uma nova medida protetiva foi solicitada após o ocorrido, e agora, Geovana expressa seu desejo de não ter mais qualquer tipo de contato com o autor e planeja retornar para sua cidade natal, na Bahia, em busca de segurança e tranquilidade. O caso foi classificado como violência doméstica, tentativa de feminicídio, dano e ameaça. As investigações para localizar e prender o autor seguem em andamento. O caso está sob supervisão de Carolina Figueiredo





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