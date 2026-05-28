Ex‑namorada de Jairinho denuncia manipulação psicológica e exposição de foto íntima durante julgamento

No quarto dia do julgamento de Jairinho e Monique Medeiros, a ex‑companheira Natasha revelou ao júri episódios de controle emocional, divulgação de imagem íntima e agressões que só foram reconhecidas como violência após o término do relacionamento.

No quarto dia do julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho , e da sua companheira Monique Medeiros, o tribunal ouviu o depoimento de Natasha, ex‑namorada do acusado e mãe da pequena Kaylane Pereira.

A testemunha revelou ao júri que sofreu manipulação psicológica e humilhações ao longo do relacionamento com o ex‑vereador, apontando um padrão de controle emocional que só foi compreendido em sua totalidade após o fim da relação. Natasha contou que, durante o namoro, Jairinho teria divulgado uma foto íntima dela pelo bairro de Bangu, onde sua família residia.

A imagem mostrava o busto da mulher, acompanhado de uma frase provocativa que fazia referência às próteses de silicone que ela havia colocado, alimentando uma atmosfera de vergonha e exposição pública que a fez sentir-se vulnerável e sem saída. Além da divulgação da foto, a ex‑companheira descreveu episódios que hoje classifica como agressões físicas, embora na época não os reconhecesse como tal.

Em um dos relatos, ela afirmou que Jairinho lhe ofereceu um remédio para dormir; apesar de não ter adormecido, ela presenciou o homem segurando a filha Kaylane e levantando-a no sofá. O acusado teria dito que a menina havia acordado e que ele apenas a havia pegado para recolocá‑la confortavelmente. Natasha declarou que, naquele instante, não percebeu a situação como violência, mas que, ao revisitar o fato depois da separação, percebeu a dinâmica de intimidação presente naquele gesto.

Outro momento marcante citado no depoimento foi a lembrança de que Jairinho havia rasgado a sua blusa durante uma discussão, um fato que antes parecia trivial, mas que agora se configura como mais um indício de violência doméstica. O relato de Natasha também trouxe à tona a forma como o acusado manipulava a percepção de valor e autoestima da mulher.

Ele teria dito que ninguém mais a gostaria ou a respeitaria, exceto ele próprio, reforçando um vínculo de dependência afetiva e econômica que dificultava a ruptura. Ao relatar esses episódios, a testemunha buscou contextualizar o comportamento de Jairinho dentro de um padrão mais amplo de abuso, que culminou na acusação de homicídio culposo no caso do menino Henry Borel, de seis anos, que morreu após cair da janela de um apartamento onde o casal vivia.

O depoimento, embora focado principalmente nas relações íntimas e nas dinâmicas de poder entre os envolvidos, oferece ao júri um panorama do caráter do acusado, fornecendo elementos que podem influenciar a avaliação da culpabilidade e da eventual pena a ser aplicada. A sessão prosseguiu com outras testemunhas, mas o testemunho de Natasha foi destacado pela imprensa como um dos mais contundentes na tentativa de elucidar a verdadeira natureza das relações familiares e afetivas que circundam o processo





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