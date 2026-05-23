Ex-ministro do STF cita STF como alvo da política, vê desafios no postre-Mandate e aguarda nome do novo presidente do STF

O ex-ministro do STF admitiu recentemente que o STF é um alvo da política e que isso ainda está sendo investigado, ao comentar o conflito de interesses de ministros do STF e seus familiares com empresas privadas. Ele também comentou a falta de consenso entre os ministros sobre o assunto. Além disso, o ex-ministro criticou as mudanças arquitetadas de fora ao Supremo Rogério Tosto e ressaltou sua opinião sobre a polarização política e o perseguimento do STF como alvo da política.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), ministro durante o mandato de sustentação de Lula em 2023 e 2025, assim como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2020 e 2022, admitiu recentemente que o Supremo Tribunal Federal ( STF ) é um alvo da política e que isso ainda está sendo investigado, mas não é hora de julgar.

Com um engajamento em inteligência artificial após a aposentadoria, o ex-ministro admite que fugiu das 'bolas divididas' durante o período de presidência do STF. Procurado sobre a polarização política do Brasil, o ex-ministro afirmou que a diferença de visão de mundo sempre existirá, mas que a intolerância acabaria confinada a um percentual pequeno da população, prevendo eleições democratas com confiança no sistema de apuração.

Em relação ao STF, avalia que esse tribunal, por alguns aspectos da Constituição, tem um protagonismo muito grande e, por isso, tem ganhado destaque como um alvo da política. O nome Messias para o STF foi rejeitado no Senado, e a cadeira permaneceu ocupada. A presidente da maior corte do país será ocupada até o momento. O ex-ministro no pós-ministro aguarda o nome escolhido pelo presidente em decisão a se esperar





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