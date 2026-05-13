Ex-ministra do Planejamento defende indicação rápida de novo juiz para STF e fala sobre PL da dosimetria, orçamento secreto, terras raras e perspectivas para as eleições

Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e pré-candidata a senadora por São Paulo, defende a indicação rápida de um novo juiz para o STF, após o Senado barrar o nome de Jorge Messias para o cargo. Ela é favorável a um nome feminino para a vaga e, se possível, de uma mulher negra. Em entrevista, Tebet fala sobre PL da dosimetria, orçamento secreto, terras raras e a perspectiva para as eleições deste ano.

A rejeição à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal foi uma ‘ traição ’ contra o povo brasileiro , afirma a ex-ministra do PlanejamentoEx-ministra do Planejamento e pré-candidata a senadora por São Paulo, Simone Tebet (PSB) defende a indicação rápida de um novo juiz para o STF, após o Senado barrar o nome de Jorge Messias para o cargo.

Ela é favorável a um nome feminino para a vaga e, se possível, de uma mulher negra. Em entrevista, Tebet fala sobre PL da dosimetria, orçamento secreto, terras raras e a perspectiva para as eleições deste ano.

‘A eleição de 2022, lamentavelmente, ainda não acabou’, diz a ministra. ‘Nós arrastamos para 2026 aquela polarização e aquela diferença mínima do resultado da eleição’





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