Ex-militar e agente de contrainteligência dos EUA, Monica Witt, indiciada por espionagem ao governo iraniano

Monica Witt, ex-militar e especialista em inteligência e contrainteligência da Força Aérea americana, está indiciada por espionagem ao governo iraniano. Ela teve acesso a informações secretas e ultrassecretas, incluindo os nomes verdadeiros de agentes infiltrados da Comunidade de Inteligência americana e transmitiu informações de defesa nacional ao governo iraniano.

Monica Witt , ex-militar e agente de contrainteligência dos EUA, teve acesso a informações secretas e ultrassecretas, incluindo os nomes verdadeiros de agentes infiltrados da Comunidade de Inteligência americana O FBI anunciou que está oferecendo uma recompensa de US$ 200 mil por informações que levem à captura de, ex-militar e agente de contrainteligência dos EUA, indiciada por um júri federal no Distrito de Columbia em fevereiro de 2019 por acusações de espionagem, incluindo a transmissão de informações de defesa nacional ao governo iraniano.

Monica Witt desertou ao Irã e nunca mais foi vista em público. As atividades de Witt, de 47 anos, deram a ela acesso a informações sensíveis relacionadas à inteligência estrangeira e à contrainteligência, incluindo os nomes verdadeiros de agentes infiltrados da Comunidade de Inteligência dos EUA. Nascida em El Paso (Texas, EUA) em 1979, Witt se alistou na Força Aérea aos 18 anos, após a morte da sua mãe e do rompimento de laços familiares.

Ela ascendeu na hierarquia como "analista de linguagem criptológica", trabalhando em missões de vigilância eletrônica e recebendo diversas honrarias. A americana estudou farsi (ou persa, a língua mais comum no Irã) na Califórnia, foi enviada para a Arábia Saudita em 2002 e, posteriormente, passou quase seis meses no Iraque em 2005, durante uma das fases mais sangrentas da guerra, onde começou a estudar seriamente o Islã





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