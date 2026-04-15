Ex-líder da ETA, Pototo, é libertado após nova interpretação da lei antiterrorismo

A libertação de Julen Atxurra Egurrola, conhecido como Pototo, marca a aplicação de uma reforma legal que permite descontar tempo de prisão cumprido em outros países. A decisão gerou controvérsia e reacende o debate sobre o tratamento de presos da ETA.

O ex-líder da ETA , Julen Atxurra Egurrola, conhecido como Pototo e Erreka, foi libertado nesta terça-feira do Centro Penitenciário de Zaballa (Álava) após a Audiencia Nacional recalcular o tempo que ele deveria permanecer na prisão. Essa decisão se baseou na aplicação de uma reforma legislativa aprovada por unanimidade no Congresso em setembro de 2024. A lei permite que o tempo de pena cumprido por terroristas em outros países seja descontado, conforme relatado pela associação de apoio a presos Etxerat e confirmado por fontes do governo basco ao EL PAÍS.

Pototo, condenado a 32 anos de prisão pelo sequestro de um funcionário penitenciário e a outros 46 anos por duas tentativas de atentado frustradas contra um quartel da Guarda Civil e um agente da polícia, havia cumprido 17 anos em prisões francesas antes de ser extraditado para a Espanha em 2013. Ele é o quarto membro da ETA a ser libertado antecipadamente sob essa nova interpretação da lei. A reforma legislativa, que provocou grande controvérsia política quando foi aprovada, já beneficiou Jon Mirena San Pedro, Balbino Sáenz Olarra e José María Dorronsoro, além do ex-líder do Grapo, Manuel Pérez Martínez, também conhecido como camarada Arenas. O Partido Popular (PP), que apoiou a reforma, alegou ter sido enganado pelo governo e acusou-o de uma manobra “inconstitucional”.

A Associação de Vítimas do Terrorismo (AVT) alertou, na época, que a nova lei beneficiaria 44 presos da ETA. A plataforma cidadã Sare elevou essa estimativa para 52. A Sare estimou que 15 ex-terroristas que já estavam em liberdade no final de 2024 poderiam ter sido libertados antecipadamente se a medida tivesse sido aplicada antes. No final de março passado, havia 119 presos da organização terrorista na prisão, sendo 114 em prisões do País Basco, três em Pamplona e os dois restantes na França.

A lei que permitiu a libertação de Pototo surgiu de uma proposta para reformar a lei orgânica que, em 2014, o governo de Mariano Rajoy aprovou para regular “a troca de informações sobre antecedentes criminais e a consideração de decisões judiciais criminais na União Europeia”. Este texto legal inicial visava harmonizar o cumprimento de penas nos países membros da UE, evitando que uma pessoa cumprisse duas ou mais condenações pelo mesmo crime em diferentes estados. No entanto, a lei espanhola aprovada pelo PP, graças à maioria absoluta que possuía na época, incluiu uma disposição adicional de 36 palavras, excluindo a aplicação da nova lei a sentenças proferidas antes de 15 de agosto de 2010. Essa data limite marcava o prazo para a transposição da diretiva comunitária para a legislação espanhola.

Na prática, essa cláusula impediu que a lei beneficiasse 69 presos da ETA que cumpriam pena na Espanha após cumprirem pena em prisões francesas. Essa situação desencadeou uma batalha legal liderada pelos presos da ETA, que três anos antes havia anunciado o “cessar definitivo” da violência. Os presos buscavam o reconhecimento do tempo cumprido nas prisões francesas (principalmente por associação criminosa, um crime similar ao de participação em organização terrorista no Código Penal espanhol) para que esse tempo fosse descontado das penas impostas pela Audiencia Nacional, que poderiam chegar a 30 ou 40 anos, conforme a legislação espanhola para crimes de terrorismo.

No entanto, a Audiencia Nacional, seguida pelo Supremo Tribunal e pelo Tribunal Constitucional, rejeitou seus recursos. Diante dessas negativas da justiça espanhola, 24 presos da ETA apresentaram, em 2016, recursos perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) em Estrasburgo, na última tentativa de se beneficiarem da reforma legal. Contudo, o Tribunal de Estrasburgo rejeitou esses recursos em 2018. Essa sentença foi interpretada na Espanha como um aval à lei que impedia a convalidação de penas dos membros da ETA.

Mas, na realidade, a decisão do TEDH apenas se pronunciava sobre se a aplicação retroativa da lei espanhola violava os direitos fundamentais dos membros da ETA. No mesmo ano, o PNV apresentou no Congresso uma proposta para reformar a lei, eliminando essa cláusula, mas a proposta não foi aprovada. Tudo mudou em outubro de 2024, quando uma reforma da lei de 2014 foi proposta para transpor uma diretiva europeia sobre a comunicação de antecedentes criminais entre os Estados membros.





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