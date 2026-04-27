Ex-líder da ETA é libertado após reforma legal que desconta tempo cumprido em prisões francesas

Julen Atxurra Egurrola, conhecido como Pototo, foi libertado após a aplicação de uma reforma legal que permite descontar o tempo cumprido em prisões de outros países. A decisão da Audiência Nacional beneficia presos da ETA e dos Grapo, gerando controvérsia política.

Julen Atxurra Egurrola, conhecido como Pototo e Erreka, ex-líder da ETA , estava condenado a 30 anos de prisão por terrorismo, com sua libertação prevista apenas para abril de 2042.

No entanto, há duas semanas, a Audiência Nacional decidiu libertá-lo, mesmo com mais de 16 anos de pena ainda por cumprir. Os três magistrados aplicaram a reforma legal aprovada em setembro de 2024 pelo Congresso dos Deputados, que permite aos presos descontar do tempo de suas penas o período cumprido por crimes semelhantes em prisões de outros países.

Pototo passou exatamente 6.334 dias em prisões francesas, desde sua detenção em uma fazenda no sudoeste da França em 23 de julho de 1996 até sua entrega à justiça espanhola em 27 de novembro de 2013. Com essa decisão, ele se tornou o quinto membro da ETA e o primeiro dos Grapo a se beneficiar dessa mudança legal, que gerou grande controvérsia política quando foi aprovada.

O auto da Terceira Seção da Sala Penal da Audiência Nacional, ao qual EL PAÍS teve acesso, detalha que Atxurra foi condenado na Espanha a mais de 181 anos de prisão em nove processos, incluindo os casos do sequestro do funcionário de prisões José Antonio Ortega Lara em 1996, do industrial Julio Iglesias Zamora em 1993 e do assassinato de um policial em Galdakao em 1990. Essas penas foram acumuladas em março de 2015 em uma única condenação de 30 anos, o máximo permitido pela legislação espanhola para crimes graves e de terrorismo.

No entanto, a reforma de 2024, que transpôs uma diretiva da União Europeia sobre a comunicação de antecedentes penais entre os Estados-membros, abriu caminho para que presos da ETA e de outras organizações terroristas pudessem convalidar as penas cumpridas em outros países. Atxurra e outros presos da ETA e dos Grapo solicitaram essa convalidação.

Em seu caso, ele pediu que fossem descontadas as três penas impostas pelos tribunais franceses entre 1994 e 2000, totalizando 21 anos de prisão por crimes como associação criminosa, posse de armas e explosivos e uso de documentos falsos. O processo envolveu a solicitação de sentenças francesas e detalhes do tempo realmente cumprido por Atxurra nas prisões daquele país, considerando possíveis reduções por benefícios penitenciários.

Após receber essa informação e um parecer da Promotoria que considerou procedente a acumulação das penas, os magistrados decidiram aplicar a reforma legal a Atxurra em 24 de março. O próximo passo foi a 'liquidação de condenas acumuladas', um documento elaborado pelo Serviço Comum de Execução da Audiência Nacional, que detalha as penas impostas, o tempo cumprido e os dias de redução acumulados, fixando a data de extinção da condena.

No caso de Pototo, esse documento foi finalizado em 13 de abril, e nele constava que, dos 30 anos de condenação (10.950 dias), seriam descontados os mais de 6.300 dias passados em prisões francesas, antecipando sua libertação para 18 de julho de 2026. Além disso, o documento previa uma segunda redução de 571 dias (19 meses) por trabalho e estudo, uma figura aboliada na reforma do Código Penal de 1995, mas que ainda se aplicava a Atxurra porque a maioria de seus crimes foram cometidos antes dessa data.

Assim, sua data de cumprimento da pena passou a ser 24 de dezembro de 2024, quase 15 meses antes do que finalmente ocorreu. Com essa decisão, já são cinco os membros da ETA que foram libertados após a justiça considerar que suas penas foram extintas com base na mudança legal de 2024. Antes dele, Jon Mirena San Pedro, Balbino Sáenz Olarra e José María Dorronsoro haviam sido libertados.

Na sexta-feira passada, três dias após Pototo, Aitzol Gogorza, um preso da ETA que cumpria pena em casa desde abril de 2019 devido a uma doença mental grave e incurável, também foi libertado. O ex-líder dos Grapo, Manuel Pérez Martínez, conhecido como camarada Arenas, também se beneficiou da medida





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ETA Julen Atxurra Reforma Legal Prisões Francesas Libertação De Presos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Contrato do salão de festas da Casa Branca enfraquece proteção contra conflitos de interesseEstrutura legal permite doações privadas de centenas de milhões de dólares e levanta dúvidas sobre transparência e o poder de influência sobre o governo adquirido pelos doadores

Read more »

Ídolo do Benfica, Luisão questiona punição da UEFA a Prestianni: 'Recado perigoso'Ex-zagueiro brasileiro critica posicionamento da entidade em julgamento por ato discriminatório contra Vini Jr

Read more »

Carro elétrico sem estepe: é legal e o que fazer se o pneu furar?Sem a roda reserva tradicional, muitos modelos elétricos passaram a depender de kit de reparo, pneus run-flat ou assistência 24 horas. Entender essa mudança ajuda a evitar erro, gasto extra e insegurança no dia a dia e nas viagens

Read more »

Shakira 'vai' às compras na Saara,mas divulga show com réplica de leque; entendaBrasileira que faz parte da produção da Loba encomendou15 itens em loja especializada em cultura pop

Read more »

Homem que tentou atirar em Trump é desenvolvedor de jogos e professor premiadoSuspeito preso após tiroteio em evento em Washington tem formação em engenharia e ciência da computação e atuava como professor nos EUA.

Read more »