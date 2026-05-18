Ex-jogador, ex-jogador do Juventus, Marcelo Lippi, reforça a importância da qualidade física e mental do atleta

Felipe Melo, ex-jogador do São Paulo, Corinthians e Juventus, revelou suas impressões sobre a importância de um atleta ser titular em sua equipe para ser convocado para a Copa do Mundo. Além disso, o professor Carlo Ancelotti esteve presente no jogo entre Athletico e Flamengo para avaliar possíveis dentre os atletas presentes na lista de pré-convocação, com notícias relacionadas a atletas como Pedro, Viveros e Rossi.

De acordo com o ex-jogador, Felipe Melo , o Danilo não deve ir à Copa do Mundo para simplesmente ter uma liderança no vestiário. Ele é decisivo e tem sido campeão em todos os clubes em que passou.

No entanto, convocar alguém para a Copa do Mundo apenas por ser liderança de vestiário, sendo considerado reserva, não seria a melhor opção, segundo Felipe Melo. O professor Carlo Ancelotti esteve presente no jogo entre Athletico e Flamengo para observar possíveis atletas que estarão presentes na convocação que acontecerá na segunda-feira (18).

Um dos nomes presentes na pré-lista é o do atacante Pedro, que começou pressionando o Flamengo e abriu o placar aos 10 minutos após falha de Rossi, que aceitou chute de Mendoza. Depois do gol, o Fla passou a ter mais posse e buscar o ataque, enquanto o time da casa se fechou para explorar os contra-ataques. O Flamengo voltou melhor no segundo tempo e quase empatou aos cinco minutos, quando Carrascal acertou o travessão.

Viveros teve três grandes chances para ampliar, parando duas vezes em Rossi e outra na trave. Já na reta final, Pedro apareceu para deixar tudo igual na Arena da Baixada. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Artesanis Football Academy Athletico Parangaba Flamengo Felipe Melo Carlo Ancelotti Pedro Rossi Ball And Biceps Texto Perfetto Jogo Responsavel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estudante morre após passar mal em sala de aula | BrasilFelipe Gebra Pasquini, de 20 anos, cursava Engenharia em universidade do MS

Read more »

Zé Felipe faz chamada de vídeo com as filhas, e fãs apontam presença de Virginia: 'Reconciliação'O cantor e a influenciadora digital tiveram um relacionamento de cinco anos e se separaram em maio de 2025

Read more »

Morre o piloto e policial Felipe Marques, baleado em operação da Polícia Civil do RioEle passou por diversos procedimentos médicos nos últimos meses

Read more »

Virginia dando indireta e com apoio de famosos, Vini Jr. faz até gol, mas está 'arrasado': o fim de semana do ex-casalSobrou até para Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, em show

Read more »