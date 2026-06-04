Ex‑integrantes do Trem da Alegria celebram sucesso de "He‑Man" na estreia de "Mestres do Universo" e cogitam turnê nacional

Nostalgia toma as telonas com o filme "Mestres do Universo" e o clássico "He‑Man" do Trem da Alegria, que volta ao palco em evento na Avenida Paulista e pode iniciar uma turnê pelo Brasil.
A nostalgia tomou conta das salas de cinema a partir desta quinta‑feira (4) com a estreia do live‑action "Mestres do Universo", que traz à vida a história do icônico He‑Man .
Dirigido por Travis Knight, o filme apresenta o britânico Nicholas Galitzine no papel do herói que exclamava "eu tenho a força" e "pelos poderes de Grayskull". A produção tem fortes ligações com o Brasil: a atriz brasileira Camila Mendes, criada nos Estados Unidos, interpreta a guerreira Teela, e o trailer foi acompanhado da canção que deu nome ao super‑herói, sucesso absoluto do grupo infantil Trem da Alegria há quatro décadas.
A música, composta por Michael Sullivan e Paulo Massadas, reviveu a empolgação dos fãs do desenho e da banda, gerando um clima de celebração que ultrapassou as salas de cinema. Foi o próprio público que solicitou a inclusão da faixa "He‑Man" na divulgação do longa, e a Sony Pictures atendeu ao pedido organizando um evento de lançamento na Avenida Paulista.
No dia do evento, o diretor, os atores e a primeira formação do Trem da Alegria - Patrícia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill - subiram a bordo de um trio elétrico, oferecendo um pocket show que atraiu milhares de admiradores. Patrícia descreveu o momento como "emocionante", afirmando que ouvir a música original no trailer, sem remix ou regravação, trouxe outra dimensão à experiência dos fãs.
Luciano recordou que cantar "He‑Man" ao lado do próprio He‑Man foi "incrível" e que a canção ainda ecoa nas rádios brasileiras, sendo inclusive incluída em seu repertório atual com a banda VHF. Juninho comparou a espontaneidade da apresentação a "pegar uma bicicleta e sair pedalando", ressaltando que o trio precisou apenas escolher as músicas que melhor representavam a história do grupo. O sucesso do evento em São Paulo gerou uma série de ações comemorativas em todo o país.
No Rio de Janeiro, o cinema Nova América, em Del Castilho, programou uma sessão especial do filme seguida de uma festa temática dos anos 1980, com o DJ Marcelo Cupim, ingressos ao preço de R$ 50. Outras salas, como as da rede Kinoplec, ofereceram promoção "leve dois, pague um" de segunda a quarta-feira, refletindo a alta demanda que já deixou várias salas esgotadas.
Esse movimento de reviver o passado também reacendeu o desejo de uma turnê nacional do Trem da Alegria. Patrícia, entrevistada pelo portal Extra, confirmou que o trio tem recebido inúmeras propostas após a divulgação do filme, e que a ideia de voltar ao circuito de shows é um sonho de longa data. Luciano e Juninho compartilharam que, embora ocupados com projetos pessoais, continuam animados com a possibilidade de reencontrar o público que cresceu ao som de seus sucessos.
As lembranças de infância, as brincadeiras nos bastidores e até as adversidades, como o bullying que enfrentaram, foram mencionadas como parte da trajetória que moldou a banda, reforçando o vínculo afetivo entre os músicos e seus fãs. A perspectiva de uma nova turnê, ainda em fase de análise, promete trazer novamente à tona a energia contagiante que fez do Trem da Alegria um marco da cultura pop brasileira dos anos 80
He‑Man Mestres Do Universo Trem Da Alegria Nostalgia Turnê
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tudo o que chega aos cinemas e streamings em junho'Supergirl', 'Mestres do Universo', e mais estão entre os lançamentos do mês
Read more »
Camila Mendes revela laço entre 'Mestres do Universo' e família brasileiraAtriz contracenou com outra colega do Brasil no filme que conta a saga de He-Man
Read more »
Atriz sonhava em atuar em filme de herói antes de 'Mestres do Universo'Camila Mendes revelou em entrevista estar animada para 'adentrar este mundo' dos super-heróis do cinema
Read more »
Atriz sonhava em atuar em filme de herói antes de 'Mestres do Universo'Camila Mendes revelou em entrevista estar animada para 'adentrar este mundo' dos super-heróis do cinema
Read more »