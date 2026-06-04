Ex‑integrantes do Trem da Alegria celebram sucesso de "He‑Man" na estreia de "Mestres do Universo" e cogitam turnê nacional

Nostalgia toma as telonas com o filme "Mestres do Universo" e o clássico "He‑Man" do Trem da Alegria, que volta ao palco em evento na Avenida Paulista e pode iniciar uma turnê pelo Brasil.

A nostalgia tomou conta das salas de cinema a partir desta quinta‑feira (4) com a estreia do live‑action "Mestres do Universo", que traz à vida a história do icônico He‑Man .

Dirigido por Travis Knight, o filme apresenta o britânico Nicholas Galitzine no papel do herói que exclamava "eu tenho a força" e "pelos poderes de Grayskull". A produção tem fortes ligações com o Brasil: a atriz brasileira Camila Mendes, criada nos Estados Unidos, interpreta a guerreira Teela, e o trailer foi acompanhado da canção que deu nome ao super‑herói, sucesso absoluto do grupo infantil Trem da Alegria há quatro décadas.

A música, composta por Michael Sullivan e Paulo Massadas, reviveu a empolgação dos fãs do desenho e da banda, gerando um clima de celebração que ultrapassou as salas de cinema. Foi o próprio público que solicitou a inclusão da faixa "He‑Man" na divulgação do longa, e a Sony Pictures atendeu ao pedido organizando um evento de lançamento na Avenida Paulista.

No dia do evento, o diretor, os atores e a primeira formação do Trem da Alegria - Patrícia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill - subiram a bordo de um trio elétrico, oferecendo um pocket show que atraiu milhares de admiradores. Patrícia descreveu o momento como "emocionante", afirmando que ouvir a música original no trailer, sem remix ou regravação, trouxe outra dimensão à experiência dos fãs.

Luciano recordou que cantar "He‑Man" ao lado do próprio He‑Man foi "incrível" e que a canção ainda ecoa nas rádios brasileiras, sendo inclusive incluída em seu repertório atual com a banda VHF. Juninho comparou a espontaneidade da apresentação a "pegar uma bicicleta e sair pedalando", ressaltando que o trio precisou apenas escolher as músicas que melhor representavam a história do grupo. O sucesso do evento em São Paulo gerou uma série de ações comemorativas em todo o país.

No Rio de Janeiro, o cinema Nova América, em Del Castilho, programou uma sessão especial do filme seguida de uma festa temática dos anos 1980, com o DJ Marcelo Cupim, ingressos ao preço de R$ 50. Outras salas, como as da rede Kinoplec, ofereceram promoção "leve dois, pague um" de segunda a quarta-feira, refletindo a alta demanda que já deixou várias salas esgotadas.

Esse movimento de reviver o passado também reacendeu o desejo de uma turnê nacional do Trem da Alegria. Patrícia, entrevistada pelo portal Extra, confirmou que o trio tem recebido inúmeras propostas após a divulgação do filme, e que a ideia de voltar ao circuito de shows é um sonho de longa data. Luciano e Juninho compartilharam que, embora ocupados com projetos pessoais, continuam animados com a possibilidade de reencontrar o público que cresceu ao som de seus sucessos.

As lembranças de infância, as brincadeiras nos bastidores e até as adversidades, como o bullying que enfrentaram, foram mencionadas como parte da trajetória que moldou a banda, reforçando o vínculo afetivo entre os músicos e seus fãs. A perspectiva de uma nova turnê, ainda em fase de análise, promete trazer novamente à tona a energia contagiante que fez do Trem da Alegria um marco da cultura pop brasileira dos anos 80





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