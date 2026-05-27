Ex-governador do Rio nega envolvimento pessoal com banqueiro em investigação da PF

O ex-governador do Rio Cláudio Castro negou envolvimento pessoal indevido com Daniel Vorcaro, em meio a investigação da Polícia Federal sobre movimentações financeiras suspeitas de R$ 3 bilhões no Rioprevidência, relacionadas ao Banco Master.

O ex-governador do Rio Cláudio Castro negou envolvimento pessoal indevido com Daniel Vorcaro , em meio a investigação da Polícia Federal sobre movimentações financeiras suspeitas de R$ 3 bilhões no Rioprevidência , relacionadas ao Banco Master .

Castro alega que seus contatos com Vorcaro foram institucionais e que não houve tratativas ilícitas. A operação faz parte da oitava fase da Operação Compliance Zero. O ex-governador afirma que os contatos com Vorcaro ocorreram durante agendas oficiais, institucionais e também em encontros sociais e de networking, comuns ao exercício da função pública e à relação com representantes do setor empresarial. Segundo Castro, não houve qualquer tratativa ilícita, favorecimento ou recebimento de benefício pessoal.

Além disso, Castro alega que não integrou qualquer comitê de investimentos do Rioprevidência, não participava das decisões técnicas da carteira da autarquia e nunca exerceu função operacional relacionada aos investimentos realizados pelo instituto, o que demonstra a autonomia técnica dos executivos e órgãos internos responsáveis pelas análises e deliberações. A Polícia Federal aponta série de eventos e indícios sobre uma suposta atuação do ex-mandatário para viabilizar os aportes bilionários da Rioprevidência no Banco Master, a começar pela troca da cúpula da autarquia logo antes dos investimentos.

Segundo os investigadores, tal alinhamento levou à nomeação estratégica de nomes para cargos-chave da Rioprevidência de forma a garantir que as decisões sobre a aplicação do dinheiro dos aposentados fossem conduzidas em desconformidade com a política de investimentos e com as normas regulatórias, mas em consonância com os interesses do Banco Master. A PF cita ainda eventos e encontros custeados ou organizados por Vorcaro em contexto de proximidade pessoal com Castro, assim como outras irregularidades que viabilizaram os investimentos.

Segundo a corporação, foram suprimidas etapas técnicas do processo de decisão sobre onde o dinheiro dos aposentados seria aplicado e não foram apresentadas justificativas formais idôneas para os investimentos. A defesa de Castro nega que viagens, passagens ou despesas pessoais do ex-governador tenham sido custeadas por Vorcaro. A apuração faz parte da oitava fase da Operação Compliance Zero, desdobrada da Operação Barco de Papel. Agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília.

O advogado de Claudio Castro, Carlo Luchione, não comentou. Ele acompanha as buscas e informou que ainda não teve acesso à decisão que autorizou a operação. O despacho de Mendonça autorizando a operação cita trechos da representação da Polícia Federal pedindo as medidas e do parecer da PGR, que concordou com as buscas. As íntegras dos documentos, que reúnem todas as provas da investigação, no entanto, ainda estão sob sigilo.

A investigação aponta que os aportes bilionários em Letras Financeiras e fundos de investimento criados ou utilizados pelo Master se deram em desconformidade com a política de investimentos do regime de previdência e exigências regulatórias. A Polícia Federal viu alterações deliberadas nos procedimentos internos, credenciamentos meramente formais, ausência de análises técnicas, concentração excessiva de risco e uso de intermediários para elevação de comissões e ocultação do pagamento de vantagens indevidas.

Além disso, a corporação encontrou indícios de que as aplicações continuaram a acontecer mesmo após alertas formais de órgãos de controle e pareceres técnicos desfavoráveis. Os investigadores dizem que o grupo sob investigação manteve o fluxo de recursos públicos para operações classificadas como temerárias e desprovidas de justificativa técnica. Segundo a PF, os primeiros aportes na Rioprevidência no Master ocorreram entre outubro de 2023 e julho de 2024, em Letras Financeiras e alcançando o valor de R$ 970 milhões.

Depois, a forma de investir o dinheiro dos aposentados no Master mudou, em razão de entraves regulatórios





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