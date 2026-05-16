Ex-governador Cláudio Castro rebate as acusações da PF no 'Sem Refino'

Com relação a Casa Civil, há oposição à medida tomada e insistência da presidente que ela se mantenha em suas funções enquanto aguarda a decisão judicial.

Ex-governador Cláudio Castro divulgou um vídeo nas redes sociais para rebater as acusações da PF no âmbito da Operação Sem Refino . A investigação apura possíveis irregularidades envolvendo o grupo Refit, empresa associada ao empresário Ricardo Magro , além de suspeitas de favorecimento fiscal e lavagem de dinheiro .

No vídeo, Castro afirmou que sempre colaborou com as autoridades e disse confiar na legalidade das decisões tomadas enquanto esteve à frente do governo estadual.

'Quero reafirmar que, assim como fiz em toda a minha vida pública, sobretudo nos anos em que governei o Estado do Rio de Janeiro, me manterei inteiramente à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos necessários, porque tenho absoluta convicção da lisura de todos os atos por mim praticados no período em que estive à frente do Estado', afirmou. Castro se defendeu das acusações ao dizer que o Rio de Janeiro teria sido o único estado do país a conseguir recuperar valores bilionários da Refit e que acordos firmados durante sua administração permitiram o retorno de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

'Sobre a empresa alvo da operação, todos sabem que é uma das maiores devedoras do país e possui passivos com praticamente todos os estados e com a União. Mas adivinhem só, qual é o único estado que conseguiu cobrar impostos devidos por essa empresa? O Estado do Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida.

Conseguimos garantir um acordo que já devolveu mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos', garantiu. Depois da interdição do parque industrial, em setembro, no desdobramento das operações Cadeia de Carbono e Carbono Oculto, a Polícia Federal afirma que o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio se moldou aos interesses da empresa e foi publicado cerca de um mês após a interdição.

Castro ainda afirmou que depois de ter ciência do conteúdo da decisão judicial que deu início à Operação Sem Refino, seus advogados vão apresentar ao STF um memorial para contestar a Polícia Federal.

'Após ter acesso à decisão da Justiça, posso afirmar que há algo estranho, muito estranho. No início da próxima semana, meu advogado irá a Brasília, apresentar o memorial dos fatos imputados a mim e esclarecerá as ilações irresponsáveis apresentadas pela autoridade policial', disse





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justiça Ex-Governador Operação Sem Refino PF Ricardo Magro Refinho Favorecimento Fiscal Lavagem De Dinheiro Processo Contra O Ex-Governador Do Rio Decisão Judicial STF Brasília

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Operação Sem Refino: PF Investiga Fraudes Fiscais na Refit com Alvos no Governo do RioPolícia Federal investiga esquema de evasão fiscal e ocultação de bens envolvendo a Refit e alvos como o ex-governador Claudio Castro e o empresário Ricardo Magro.

Read more »

Operação Sem Refino apreende R$ 580 mil em casa de policial civil no RioOperação Sem Refino apreende R$ 580 mil em casa de policial civil no Rio

Read more »

PF apreende R$ 700 mil em dinheiro, carros e computadores na Operação Sem RefinoPF apreende R$ 700 mil em dinheiro, carros e computadores na Operação Sem Refino

Read more »

Operação Sem Refino: Policiais usavam 'aparelhos bomba' de mortosDecisão de Alexandre de Moraes revela que policiais na Operação Sem Refino usavam linhas de mortos para ocultar comunicações sobre fraudes fiscais.

Read more »