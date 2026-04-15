Ex-diretor da ABIN, Ramagem é solto nos EUA após ser detido por imigração

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi liberado pelas autoridades americanas após ser detido em Orlando por questões imigratórias. Ele estava foragido do Brasil, onde foi condenado em ação penal ligada à tentativa de golpe de Estado.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi solto nos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 15, apenas dois dias após sua detenção pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), a agência responsável pela execução da política anti-imigração durante o governo de Donald Trump. A informação de sua libertação foi confirmada pela ausência de seu nome nos registros do ICE e no site do Departamento Penitenciário de Orange County, de onde ele foi liberado no início da tarde.

Ramagem havia sido preso em Orlando, na Flórida, na segunda-feira, dia 13, e levado a um centro de detenção local. As autoridades americanas indicaram que a detenção ocorreu por motivos relacionados à imigração. Ramagem, que anteriormente ocupou o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), foi sentenciado a 16 anos de prisão no contexto do processo judicial referente à tentativa de golpe de Estado no Brasil. Em setembro do ano passado, ele empreendeu fuga para evitar o cumprimento da pena e estabeleceu residência em Miami.

Durante as investigações sobre o suposto esquema golpista, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia emitido uma proibição para que ele deixasse o território brasileiro. As apurações conduzidas pela Polícia Federal (PF) indicam que Ramagem deixou o Brasil de maneira clandestina, atravessando a fronteira com a Guiana, no estado de Roraima, sem passar por nenhum posto de controle migratório. Posteriormente, ele embarcou no Aeroporto de Georgetown, a capital guianesa, com destino aos Estados Unidos. Sua entrada no país americano teria ocorrido com o uso de um passaporte diplomático, apesar de uma determinação prévia para o cancelamento do referido documento.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Ramagem de integrar uma organização criminosa armada, responsável pela disseminação de desinformação a respeito das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Além disso, ele foi apontado como envolvido no monitoramento de autoridades e no apoio a ações destinadas à desestabilização do Estado Democrático de Direito. A fuga de Ramagem só veio à tona publicamente em novembro de 2025, após uma matéria investigativa publicada pelo site PlatôBr revelar sua presença em um hotel de luxo em Miami.

Antes de sua partida, Ramagem apresentou um atestado médico psiquiátrico à Câmara dos Deputados, alegando sofrer de ansiedade e solicitando um afastamento temporário de suas funções. No final de 2025, a Mesa Diretora da Câmara oficializou a cassação do mandato do parlamentar bolsonarista, uma medida constitucionalmente prevista para casos de condenação criminal de deputados. Em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça comunicou ao STF que o pedido formal de extradição de Ramagem havia sido encaminhado ao governo norte-americano. Anteriormente a essa comunicação, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já havia determinado a inclusão do nome de Ramagem na lista de procurados da Interpol, visando sua localização e detenção internacional.





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