Ex-deputado Ramagem é detido nos EUA por ICE e PF coopera na prisão

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi detido nos EUA pelo ICE, após condenação por trama golpista no Brasil. A PF cooperou na prisão. A detenção ocorreu devido à situação migratória ilegal e ao passaporte cancelado. Bolsonaristas minimizam a situação, enquanto o governo busca extradição.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem , condenado a 16 anos de prisão no Brasil por envolvimento na trama golpista , foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas ( ICE ), responsável por deportações em massa durante o governo de Donald Trump. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que cooperou com as autoridades americanas na prisão . O ICE , em seu site, já apresenta dados de Ramagem como custodiado. A PF esclareceu que a detenção foi viabilizada pela situação ilegal de Ramagem nos EUA, facilitada pela colaboração entre os dois países. Por outro lado, apoiadores do ex-parlamentar, filiados ao bolsonarismo, argumentam que o incidente se resumiu a uma “leve infração de trânsito”. Paralelamente, Paulo Figueiredo alega que a situação migratória de Ramagem era legal. As investigações da PF revelaram que Ramagem contou com a ajuda da família do garimpeiro Rodrigo Martins de Mello para obter documentos falsos nos EUA, com o objetivo de conseguir uma carteira de motorista. As autoridades também indicaram que ele teria utilizado um passaporte cancelado para alugar um veículo.

A Polícia Federal ressalta que Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira devido à condenação por envolvimento na trama golpista, o que teria facilitado sua prisão. Enquanto isso, aliados de Ramagem minimizam a correlação entre a sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) e a detenção nos Estados Unidos. Defensores do ex-deputado mencionam um “pedido de asilo pendente, protocolado há tempos e ainda sob análise”, demonstrando otimismo quanto a uma possível concessão. Documentos do governo americano, contudo, apontam que Ramagem estava com o visto expirado e sujeito à deportação. Em janeiro, o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição de Ramagem ao STF. Fontes da PF, no entanto, consideram que se trata de um caso de deportação, procedimento padrão em prisões efetuadas pelo ICE. Bolsonaristas, por sua vez, preveem a soltura do ex-deputado em breve. A PF informou às autoridades americanas sobre a condição de foragido de Ramagem, que teve seu passaporte cancelado por decisão judicial. A troca de informações, incluindo a colaboração entre agentes do ICE no Brasil e vice-versa, foi crucial para a concretização da prisão.

Em outros acontecimentos, o Túnel da Covanca, localizado na Linha Amarela, foi reaberto após ter sido temporariamente interditado devido a um incêndio em um caminhão. O incidente resultou no bloqueio dos dois sentidos do túnel por aproximadamente 30 minutos, enquanto as equipes trabalhavam para controlar a situação e garantir a segurança. No cenário internacional, Israel e Líbano estão conduzindo negociações nos Estados Unidos, uma semana após o cessar-fogo, em meio à pressão de potências globais para o encerramento do conflito no Oriente Médio. A movimentação de navios provenientes do Irã no Estreito de Ormuz, os confrontos em curso no Líbano e as articulações diplomáticas de líderes como França e China evidenciam a fragilidade da trégua. No âmbito estadual, o governador interino do Rio de Janeiro exonerou o presidente do Rioprevidência. O desembargador Ricardo Couto nomeou o procurador Felipe Derbil de Carvalho Baptista para o cargo, substituindo Nicholas Cardoso, que ocupava a função interinamente. Por fim, no Rio de Janeiro, um feirão de empregos no Centro da cidade está oferecendo mais de 500 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) nesta quinta-feira. O evento, de acesso gratuito, reúne mais de 30 empresas com oportunidades em diversas áreas e tem como público-alvo pessoas que ganham até cinco salários mínimos e possuem dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia.





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