Ex-Deputado Alexandre Ramagem é Preso nos EUA por Tentativa de Golpe: Entenda o Caso

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos por questões migratórias após ser condenado a 16 anos de prisão pelo STF por tentativa de golpe. A notícia abrange detalhes da prisão, a fuga do país e as implicações políticas do caso. Outras notícias relevantes também são abordadas, incluindo a recusa do Botafogo ao aporte de John Textor, a retratação de Jorginho do Flamengo, o uso de papel alumínio em cartões, os gastos em um McDonald's caro e a greve na Uerj.
A notícia do momento envolve a prisão de Alexandre Ramagem , ex-deputado federal condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) devido à tentativa de golpe de Estado. A informação, confirmada pela Polícia Federal à GloboNews, revela que Ramagem foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, Flórida. A razão da detenção está relacionada a questões migratórias, conforme divulgado inicialmente pelo portal G1. O ex-deputado estava foragido, tendo deixado o Brasil clandestinamente após a condenação pelo STF , antes mesmo do término do julgamento. A rota de fuga incluiu a fronteira de Roraima com a Guiana, buscando evitar a prisão e, posteriormente, a chegada aos Estados Unidos.
O Ministério da Justiça, em janeiro de 2026, formalizou o pedido de extradição ao governo americano, com a Embaixada do Brasil em Washington enviando a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, abrindo caminho para a detenção por autoridades estrangeiras. Circulavam informações de que Ramagem estaria buscando asilo político nos Estados Unidos, mas a detenção parece ter frustrado essa possibilidade, pelo menos temporariamente.
Paralelamente, outras notícias também ganham destaque. O associativo do Botafogo manifestou sua oposição ao aporte financeiro desejado por John Textor para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A recusa se baseia na avaliação de que a operação para a injeção de R$ 125 milhões no clube implicaria em estruturas societárias complexas e resultaria em endividamento excessivo, ultrapassando os limites permitidos. Essa decisão demonstra a cautela e a preocupação do associativo em relação à saúde financeira e à sustentabilidade do clube no longo prazo.
Em outro âmbito, Jorginho, jogador do Flamengo, se retratou publicamente com a cantora Chappell Roan após um incidente envolvendo sua enteada, descrevendo o evento como um mal-entendido. A retratação busca apaziguar a situação e esclarecer os fatos, evitando maiores conflitos e preservando a imagem de ambas as partes. Esses episódios ilustram a complexidade e a diversidade de eventos que marcam o cenário noticioso, abrangendo política, esportes e celebridades.
Além disso, outras notícias chamam a atenção. Um artigo explora a utilidade de envolver cartões de débito e crédito em papel alumínio, detalhando os cenários em que essa prática pode ser recomendada. Uma influencer revelou os detalhes de seus gastos em um McDonald's considerado o mais caro do mundo, oferecendo uma perspectiva sobre os preços e os produtos disponíveis nesse estabelecimento. A greve na Uerj também entra em pauta, com a expectativa de que o subsecretário apresente um estudo de reajuste ao governador em exercício.
Essas notícias, embora de natureza variada, evidenciam a abrangência do interesse público e a diversidade de temas que atraem a atenção da mídia e da população em geral. A prisão de Ramagem, com suas implicações políticas e legais, a decisão do Botafogo sobre o investimento de Textor, o incidente envolvendo Jorginho, a análise sobre o uso do papel alumínio, os gastos da influencer e a greve na Uerj, compõem um mosaico informativo que reflete os acontecimentos mais relevantes do momento.
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