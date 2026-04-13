Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso nos EUA por irregularidades migratórias após fuga do Brasil

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi detido nos Estados Unidos por questões migratórias após deixar o Brasil em meio a um processo judicial. A prisão, que envolveu o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), destaca a importância da cooperação internacional e o impacto da fuga na situação legal de Ramagem. A situação migratória e a cooperação jurídica internacional são fatores-chave neste caso.

A prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos , conforme apurado pelo Serviço de Imigração e Alfândega ( ICE ) dos EUA, em 13 de maio, revela um desdobramento significativo na sua situação judicial. Ramagem deixou o Brasil em setembro do ano anterior, logo após ser condenado a mais de 16 anos de prisão por envolvimento em um caso de repercussão. A descoberta de sua fuga ocorreu em novembro, impulsionando a busca por sua captura. A advogada Daniela Poli Vlavianos, sócia do Poli Advogados e Associados, explica que a detenção nos EUA se deve a 'eventual irregularidade na permanência do indivíduo em território dos EUA'. O sistema jurídico americano permite a prisão administrativa de estrangeiros em casos de ingresso irregular, permanência além do prazo ou utilização de documentação inválida. O criminalista João Pedro Drummond, sócio do Drummond Nogueira Advogados, reforça essa análise, destacando o uso de um passaporte diplomático por Ramagem, que foi posteriormente anulado pela Câmara dos Deputados.

A entrada de Ramagem nos EUA com um passaporte diplomático cancelado, após cruzar a fronteira com a Guiana, é o principal fundamento para sua custódia, segundo Drummond. A situação migratória do ex-deputado assume, portanto, um papel central. A advogada Daniela Poli Vlavianos enfatiza que a entrada irregular em território americano, ou com documentação invalidada, justifica a ação do ICE. A prisão, inicialmente, é uma medida administrativa com caráter cautelar, visando verificar a regularidade da permanência e, possivelmente, promover a remoção. Além disso, a condição de foragido da Justiça brasileira insere o caso em um contexto de cooperação jurídica internacional, conforme aponta Vlavianos. A via migratória é frequentemente utilizada como um primeiro passo para garantir a custódia, enquanto os trâmites de extradição são conduzidos, impedindo a evasão.

Após a prisão, há diferentes caminhos para a repatriação de Ramagem. A deportação administrativa, se a irregularidade migratória for confirmada, é o processo mais rápido, permitindo que os EUA o deportem sem a necessidade de extradição formal. Em dezembro, após a emissão do mandado de prisão, o Brasil solicitou a extradição, com base em um tratado bilateral em vigor. A advogada Vera Kanas ressalta a importância da cooperação internacional, enfatizando que a fuga para o exterior não garante impunidade. A difusão vermelha da Interpol, nesse contexto, desempenhou um papel relevante. A efetividade da comunicação com o ICE e a prisão de Ramagem servem como um fator dissuasório para outros investigados. Kanas destaca que a prisão demonstra a solidez das relações entre Brasil e EUA, independentemente de diferenças ideológicas. A cooperação entre os dois países, nesse caso, demonstra o poder dos mecanismos jurídicos, sem a necessidade de medidas extraordinárias.





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