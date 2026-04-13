Ex-deputado Alexandre Ramagem é detido nos EUA sob acusação de fuga com apoio de família ligada ao garimpo

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, foi preso nos Estados Unidos. A Polícia Federal investiga envolvimento de família ligada ao garimpo em sua fuga e permanência ilegal com documentos falsos.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido pelo serviço de imigração dos Estados Unidos nesta segunda-feira (13), após uma investigação da Polícia Federal (PF) revelar sua fuga e permanência em Miami com apoio logístico e financeiro, além do uso de documentos falsos . Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) a 16 anos de prisão no contexto da trama golpista, estava nos EUA desde setembro de 2025, residindo em um condomínio de luxo.

A investigação aponta para a participação crucial da família do garimpeiro Rodrigo Martins de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas, na viabilização da fuga e estadia de Ramagem. Segundo a PF, Cataratas, sua esposa Priscila de Mello e seu filho Celso Rodrigo de Mello foram responsáveis por fornecer moradia, suporte financeiro e documentos falsificados, visando enganar as autoridades americanas, inclusive para obter uma carteira de motorista.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, ao negar prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2025, mencionou o caso, destacando a atuação da família do garimpeiro como um claro indício de financiamento à organização criminosa investigada por tentativa de golpe de Estado.

A rota de fuga de Ramagem, investigada pela PF, teve início em Roraima, com a travessia da fronteira pelo município de Bonfim em direção à Guiana, onde Cataratas possui negócios. De lá, o ex-deputado seguiu para os Estados Unidos. A PF constatou a existência de uma estrutura organizada para garantir a fuga e a permanência clandestina de Ramagem no exterior.

A investigação revelou que Ramagem utilizou documentos falsos para ludibriar as autoridades americanas e obter uma carteira de motorista. Os detalhes da investigação foram expostos em decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2025, citando o envolvimento da família Cataratas no auxílio a Ramagem.

A PF afirmou que a família desempenhou um papel fundamental na manutenção clandestina de Ramagem em Miami, providenciando moradia e auxiliando-o na obtenção de documentos falsos, com o objetivo de enganar as autoridades americanas. O advogado Jeffrey Chiquini, que representa Rodrigo Cataratas, informou que a defesa só se manifestará após ter acesso aos autos. O advogado Augusto Mendes de Araújo, que representa Celso Rodrigo de Mello, ainda não se pronunciou sobre o caso.

A investigação também analisou a rota de fuga de Ramagem do Brasil, que passou por Roraima, Guiana e, finalmente, os Estados Unidos. Em dezembro, Celso Rodrigo de Mello, filho de Cataratas, foi preso em Manaus pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso.

Semanas antes da prisão, Cataratas já havia se manifestado nas redes sociais sobre o assunto. No vídeo, Cataratas declarou ter amizade com Ramagem, mas negou qualquer participação em sua fuga, afirmando que tomou conhecimento da condenação do ex-deputado apenas pelas redes sociais e que Ramagem já estava fora do país. Cataratas também mencionou que ambos compartilham ideais políticos de direita e que se consideram perseguidos.

Em suas redes sociais, Cataratas publicou, em março de 2025, uma foto ao lado de Ramagem, descrevendo-o como um aliado do presidente Jair Bolsonaro e defensor da liberdade e da soberania nacional. Na época, Cataratas mencionou uma conversa sobre os rumos do Brasil, as eleições de 2026 e o fortalecimento de um projeto político alinhado com os valores da direita.

A investigação aponta que a família Cataratas desempenhou um papel central no apoio logístico e financeiro a Ramagem, facilitando sua permanência ilegal nos Estados Unidos. A PF analisou a rota de fuga, que incluiu a Guiana, onde Cataratas possui negócios. A prisão de Celso Rodrigo de Mello em Manaus reforça a investigação sobre o envolvimento da família na fuga de Ramagem.

Rodrigo Cataratas, que é pré-candidato ao Senado, ainda não se manifestou sobre o caso. A investigação da PF continua, buscando esclarecer todos os detalhes sobre a fuga, a permanência ilegal e o envolvimento de outras pessoas na rede de apoio a Ramagem.





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