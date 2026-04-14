Ex-deputado Alexandre Ramagem é Detido nos EUA por Questões de Imigração Após Condenação por Tentativa de Golpe

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da Abin, foi detido nos EUA pelo ICE. A prisão ocorreu após cooperação internacional e está relacionada à sua condenação por tentativa de golpe no Brasil. Ramagem fugiu para Miami após ser condenado pelo STF.

Alexandre Ramagem , ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas ( ICE ), na Flórida. A prisão , que ocorreu após cooperação internacional entre a Polícia Federal brasileira e autoridades americanas, aconteceu devido a questões de imigração, pois Ramagem era considerado foragido no Brasil após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. A imagem de Ramagem, em um casaco de capuz verde, foi divulgada pelo Departamento Penitenciário do condado de Orange County, indicando a detenção registrada no banco de dados da Flórida. O registro da prisão identifica Ramagem como 'Alexander', em vez de 'Alexandre'.

Ramagem, que fugiu para Miami em 2022, pode agora enfrentar a expulsão dos Estados Unidos. A Polícia Federal confirmou que a detenção foi resultado da cooperação policial internacional, com o ex-deputado sendo considerado foragido após condenação por crimes graves, incluindo organização criminosa armada, tentativa de golpe e abolição violenta do Estado de Direito. A condenação pelo STF, ocorrida no ano passado, resultou em uma pena de dezesseis anos de prisão. Informações sugerem que Ramagem utilizou documentos falsos para deixar o Brasil pela fronteira de Roraima com a Guiana, antes de embarcar para os EUA. A detenção pelo ICE pode acelerar o processo de extradição ou resultar em expulsão sumária, um procedimento que se tornou mais comum sob a política migratória americana. Paulo Figueiredo, influenciador bolsonarista, afirmou inicialmente que a detenção teria sido por uma infração de trânsito, mas a PF esclareceu os motivos da prisão, ligados a questões criminais.

A detenção de Ramagem levanta diversas questões, tanto sobre o futuro do ex-deputado quanto sobre as relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à extradição e ao combate à impunidade. A atuação do ICE, por sua vez, tem gerado controvérsias nos EUA, especialmente devido a críticas sobre suas táticas e ao aumento das operações de fiscalização. O caso Ramagem também destaca a importância da cooperação policial internacional no combate ao crime transnacional e na responsabilização de indivíduos envolvidos em atividades criminosas, como a tentativa de golpe de Estado. A situação de Ramagem pode ser um teste para os acordos de extradição e para a aplicação da lei em ambos os países, reforçando a necessidade de uma colaboração eficaz no âmbito jurídico e policial. O desenrolar do caso poderá definir o destino de Ramagem e, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade para fortalecer os laços entre Brasil e Estados Unidos na luta contra o crime e na defesa do Estado Democrático de Direito





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