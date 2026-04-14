Ex-deputado Alexandre Ramagem é detido nos EUA pelo ICE, após condenação por golpismo no Brasil

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi detido nos Estados Unidos pelo ICE, após ser condenado por golpismo no Brasil. A Polícia Federal confirmou a detenção, com colaboração das autoridades americanas. Aliados contestam a legalidade da detenção, enquanto o Ministério da Justiça busca extradição.

Alexandre Ramagem , ex-deputado brasileiro condenado por envolvimento em atos golpistas, foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas ( ICE ), responsável por deportações em massa. A Polícia Federal (PF) confirmou a detenção, ressaltando a colaboração com as autoridades americanas e a condição ilegal de Ramagem no país. O ex-parlamentar, considerado foragido no Brasil após condenação, enfrenta agora o processo de deportação . A detenção ocorreu após investigação da PF que apontou o uso de documentos falsos para obter carteira de motorista nos EUA, além do uso de passaporte cancelado para aluguel de veículos. A situação migratória de Ramagem é contestada por seus aliados, que alegam uma simples infração de trânsito e mencionam um pedido de asilo pendente. O Ministério da Justiça já havia formalizado o pedido de extradição, mas a PF indica que a situação se enquadra em deportação , procedimento comum em prisões pelo ICE . A detenção de Ramagem evidencia a cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas na aplicação da lei, especialmente em casos de foragidos. A PF enfatiza que a prisão foi facilitada pela troca de informações com o ICE , incluindo o cancelamento do passaporte e a condição de foragido de Ramagem no Brasil, que resultou em sua detenção nos Estados Unidos. O caso levanta debates sobre as estratégias de defesa de Ramagem e as implicações de sua situação legal nos EUA, além de evidenciar a efetividade da colaboração internacional no combate à criminalidade.

Bolsonaristas tentam minimizar a situação, contestando a conexão entre a condenação no Brasil e a detenção nos Estados Unidos. Eles argumentam que a detenção foi resultado de uma simples infração de trânsito e mencionam um pedido de asilo pendente, protocolado há algum tempo e ainda sob análise. Contudo, documentos do governo americano indicam que o visto de Ramagem estava expirado, sujeitando-o à deportação. O Ministério da Justiça já havia solicitado a extradição, mas a PF afirma que o processo mais provável é a deportação, procedimento padrão em casos de detenção pelo ICE. A postura dos aliados de Ramagem contrasta com a posição da PF e do governo americano, que consideram a detenção como resultado da condição de foragido e da violação das leis de imigração. A situação jurídica de Ramagem nos EUA é complexa, envolvendo questões migratórias e criminais. A PF ressalta que a detenção foi possibilitada pela cooperação com o ICE, destacando a troca de informações e o cancelamento do passaporte de Ramagem. A investigação revelou o uso de documentos falsos e outras irregularidades, agravando a situação do ex-deputado.

A detenção de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos tem gerado repercussões políticas e jurídicas no Brasil. A PF e o governo brasileiro demonstram a importância da colaboração internacional no combate à impunidade, enquanto aliados de Ramagem buscam minimizar os impactos da detenção. A situação levanta questões sobre o uso de asilo como estratégia de defesa e a aplicação das leis de imigração nos EUA. O caso também evidencia a complexidade das relações diplomáticas e a importância da cooperação entre os países no combate ao crime. O desenrolar do processo de deportação ou extradição de Ramagem terá implicações significativas, tanto para ele quanto para o cenário político brasileiro. A PF destaca a importância da investigação e da colaboração com as autoridades americanas para garantir que a justiça seja feita. A detenção de Ramagem é um marco na luta contra a impunidade e demonstra o compromisso das autoridades brasileiras em cumprir as leis e combater a criminalidade, inclusive em casos que envolvem figuras políticas. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.





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