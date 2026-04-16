Ex-deputado Alexandre Ramagem: Detido nos EUA, alega regularidade migratória e pede asilo

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal brasileiro, foi detido nos Estados Unidos por autoridades de imigração. Ele alega ter entrado no país regularmente e solicitado asilo, defendendo sua permanência legal enquanto enfrenta investigações no Brasil. A Polícia Federal brasileira confirmou coordenação com os EUA na detenção, que ocorreu após uma suposta infração de trânsito.

A detenção de Alexandre Ramagem , ex-deputado federal, em solo americano na segunda-feira, 13, gerou uma onda de questionamentos sobre seu futuro nos Estados Unidos e os desdobramentos legais de sua situação migratória. A Polícia Federal brasileira informou que a operação contou com a coordenação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, levantando hipóteses sobre o grau de colaboração e o conhecimento das autoridades americanas sobre o status de Ramagem. Aliados do ex-parlamentar sustentam que a prisão ocorreu em decorrência de uma suposta infração de trânsito de menor gravidade, que teria desencadeado uma verificação de seu status migratório. Esta versão contrasta com outras interpretações que apontam para um contexto mais complexo, envolvendo a sua condição de foragido no Brasil.

Em um pronunciamento divulgado posteriormente,Ramagem buscou esclarecer sua situação, afirmando que sua permanência nos Estados Unidos é regular e que ele entrou no país em setembro do ano passado de forma legal e sem pendências judiciais. Ele declarou ter entrado com um pedido de asilo, o qual, segundo ele, foi estudado detalhadamente e cumpre todos os requisitos legais, conferindo-lhe um status de permanência regular. Essa alegada regularidade migratória, de acordo com Ramagem, teria sido o motivo de sua liberação sem a necessidade de procedimentos judiciais ou pagamento de fiança. Ele ressaltou que seu endereço é conhecido pelas autoridades americanas e por prestadores de serviço privados, e que suas filhas estão matriculadas em escolas públicas na Flórida, indicando que não está se escondendo. No entanto, é importante notar que seu passaporte diplomático foi cancelado em dezembro, após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da trama golpista e a constatação de sua fuga do Brasil, o que o caracteriza como foragido perante a Justiça brasileira.

A esposa de Ramagem, Rebeca, celebrou a soltura do marido em suas redes sociais, expressando gratidão e renovando a esperança. Ela destacou a união familiar diante das adversidades e reafirmou a crença na justiça. O episódio levanta diversas questões sobre os próximos passos de Ramagem, incluindo a possibilidade de deportação ou extradição, e as implicações legais e políticas de sua presença nos Estados Unidos. Paralelamente a esses eventos, em outro contexto político, declarações foram feitas por apoiadores de Flávio Bolsonaro, defendendo sua candidatura à presidência em 2026 e projetando a necessidade de uma mudança no país. Em outras notícias, um especialista analisou coordenadas relacionadas a um resgate de piloto no Irã, sugerindo discrepâncias que apontariam para uma missão americana distinta. Adicionalmente, um psicólogo comentou sobre o aumento da ansiedade entre jovens, atribuindo-o não apenas às redes sociais, mas também à falta de independência. Uma reflexão pessoal de um indivíduo de 66 anos sobre sua percepção de adequação a ambientes, chamando-a de habilidades sociais, também foi compartilhada. A notícia principal, no entanto, permanece focada na complexa situação legal e migratória de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e suas potenciais consequências





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