Ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, é assassinado em Praia Grande

O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, foi morto a tiros em Praia Grande nesta segunda-feira (15). Testemunhas relataram desespero durante a execução e um dos suspeitos pode ter ligações com o PCC.

O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz , foi assassinado em Praia Grande e seu corpo foi velado nesta terça-feira, 16. Testemunhas relataram desespero durante a execução do ex-delegado Ruy Ferraz : 'Muito medo'. Um dos suspeitos de matar o ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz , passou pela ala de um presídio ligado ao Primeiro Comando da Capital ( PCC ), afirmou um promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, ao jornal.

A declaração foi dada pelo promotor Lincoln Gakiya. Segundo ele, por mais que haja uma possível ligação do suspeito com o PCC, ainda não é possível confirmar que o crime foi executado pelo grupo criminoso. Conforme ele aponta, não se descarta a possibilidade de a execução ter sido praticada por outro tipo de organização criminosa – como 'ligada a contratos públicos que por ventura o doutor Ruy tenha participado em Praia Grande', exemplificou. A identificação dos dois suspeitos de envolvimento na emboscada foi confirmada nesta manhã pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Durante uma conversa com a imprensa na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde ocorreu o velório, Derrite afirmou que as autoridades policiais ainda não divulgaram as identidades dos suspeitos. Imagens de segurança registraram o momento do assassinato de Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite de segunda-feira, 15. Ele aparece pilotando seu carro em alta velocidade, até que ele entra em um cruzamento e é atingido por um ônibus. Seu carro capota e os criminosos, que estavam em um carro atrás, vão até ele carregando fuzis. Ruy foi morto baleado. A morte de Ruy Ferraz Fontes segue sendo investigada. O procurador de Justiça Márcio Christino afirma ter sido a última pessoa a conversar com Ruy por telefone, antes da emboscada. Segundo ele, o ex-delegado estava na prefeitura de Praia Grande, saiu do edifício e foi seguido pelos criminosos. Ferraz era conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). No momento ocupava o cargo de secretário de Administração Pública de Praia Grande





