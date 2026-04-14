Ex de Hulk, Iran Ângelo exibe mansão de R$ 4 milhões com carro na sala

Iran Ângelo, ex-esposa do jogador Hulk, mostra sua nova mansão de luxo em Minas Gerais, avaliada em R$ 4 milhões. A residência impressiona com detalhes como vaga para carro na sala, piscina e adega de vinhos.

Iran Ângelo , ex-esposa do jogador Hulk , recentemente exibiu sua nova mansão , avaliada em R$ 4 milhões, localizada em um condomínio de luxo em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresária, conhecida por seu estilo de vida sofisticado, causou furor ao mostrar detalhes da residência, incluindo uma vaga de garagem interna que abriga um Mercedes SL63 AMG, avaliado em R$ 2 milhões.

A mansão impressiona não apenas pelo valor, mas também pelos detalhes e acabamentos de alto padrão. A propriedade conta com quatro quartos espaçosos, uma sala com três ambientes mobiliados, uma cozinha com uma enorme bancada em pedra Taj Mahal e uma escada com iluminação em LED, além de uma sala de cinema, suíte master com varanda, closet e banheira de imersão, piscina com iluminação e revestimento em pedra Hijau, espaço zen e uma adega exclusiva para 162 vinhos. A casa ainda oferece espaço para cinco carros, incluindo o veículo exposto na sala, e um paisagismo que inclui uma tamareira com aproximadamente 30 anos.

A mudança para a região ocorreu devido aos filhos de Iran e Hulk, Thiago e Ian, que assinaram contratos com o Atlético-MG para integrar as categorias de base do clube. A empresária, que também é mãe de Alice, de 9 anos, agora está próxima da casa de seus filhos e de seu ex-marido, o jogador Hulk, que reside em Lagoa Santa com sua atual esposa, Camila Sousa, sobrinha de Iran. A residência está localizada a cerca de dez minutos da casa de Hulk, demonstrando uma nova fase na vida de Iran, agora focada no conforto e bem-estar de sua família.

Além da mansão em Minas Gerais, Iran Ângelo possui uma cobertura em João Pessoa, capital da Paraíba, onde seu namorado e parte de sua família residem. Essa propriedade, localizada em Cabedelo, oferece uma vista deslumbrante para o mar e é frequentemente utilizada por Iran para relaxar e se exercitar. Através de suas redes sociais, ela compartilha momentos de sua rotina, mostrando a sala, a varanda com piscina, a academia e a paisagem paradisíaca da Paraíba. Apesar de passar bastante tempo na Paraíba, Iran mantém um apartamento de luxo em São Paulo, onde residia com seus três filhos durante os 12 anos de casamento com o jogador Hulk. A empresária demonstra ter uma vida agitada e dividida entre diferentes estados, sempre buscando o conforto e a proximidade com seus filhos e entes queridos.

A nova mansão em Minas Gerais é mais um passo em direção a essa busca por uma vida plena e repleta de luxo e bem-estar. A empresária continua mostrando que o sucesso e a beleza podem andar juntos, e que a determinação e o bom gosto são características marcantes de sua personalidade.

A mudança para a nova mansão de R$ 4 milhões marca um novo capítulo na vida de Iran Ângelo. A residência, localizada em um condomínio de luxo em Vespasiano, Minas Gerais, oferece uma série de comodidades e um design sofisticado que reflete o estilo de vida da empresária. A escolha da localização também está relacionada aos seus filhos, que agora estão desenvolvendo suas carreiras no futebol. A mansão não é apenas um lugar para morar, mas sim um lar onde a família pode se reunir e desfrutar de momentos especiais.

A empresária compartilha com seus seguidores nas redes sociais os detalhes de sua nova moradia, mostrando a beleza e o luxo que a cercam. A propriedade possui amplos espaços, acabamentos de alta qualidade e uma vista deslumbrante, proporcionando um ambiente perfeito para o lazer e o convívio familiar. Iran Ângelo demonstra que é uma mulher de sucesso, que valoriza a família e que sabe aproveitar o melhor da vida. Ela continua inspirando seus seguidores com sua beleza, elegância e determinação. A mansão é apenas mais um reflexo de sua personalidade forte e de sua busca constante por uma vida plena e feliz. A empresária está aproveitando ao máximo cada momento, e sua nova casa é um testemunho de sua trajetória e de suas conquistas.





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