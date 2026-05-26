Ex-companheiro sequestrou mulher e jogou-a em penhasco, confessou à polícia

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi localizado em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais, e preso. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi encontrada viva em um penhasco na Serra do Rola-Moça, em Belo Horizonte, após sumir na manhã de segunda-feira (25). O suspeito confessou à polícia ter sequestrado a mulher e que iria jogá-la da Serra do Rola-Moça.

Veja resgate de mulher que foi encontrada em penhasco na Serra do Rola-Moça, em MG O ex-companheiro de Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, encontrado vivo em um penhasco na Serra do Rola Moça, confessou à polícia ter sequestrado a mulher.

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi localizado em Várzea da Palma, no Norte de Minas Gerais, e preso. Ana Cláudia tinha sumido na manhã de segunda-feira (25), após dizer à família que havia encontrado o ex-companheiro enquanto levava a filha para a escola, no bairro Pindorama, na Região Noroeste da capital mineira. De acordo com a Polícia Militar (PM), Silvanildo chegou a falar para familiares que havia sequestrado a mulher e que iria jogá-la da Serra do Rola-Moça.

A vítima foi encontrada em meio à vegetação do penhasco na manhã desta terça-feira (26). Ela foi localizada pela aeronave da Polícia Militar (PM) em uma ação conjunta das forças de segurança (veja vídeo acima).

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza foi encontrada com vida em um penhasco do Parque do Rola-Moça — Foto: PMMG e CBMG Suspeito enviou áudios à filha Silvanildo Amâncio de Araújo enviou um áudio à filha de 9 anos dizendo que "é mentira" que ele "fez alguma coisa" contra a mãe dela (ouça abaixo).

"Se alguém falar pra você, sua mãe, sua irmã Luísa, quem for, que papai fez alguma coisa contra sua mãe, contra vocês, é mentira, viu? Papai tem coragem de fazer isso não, viu filha? Papai te ama muito, muito, muito, muito. Tá bom?

Nunca esqueça disso, que papai te ama muito, muito", disse. A mensagem foi enviada horas após o desaparecimento de Ana Cláudia. O áudio foi cedido ao g1 pela filha mais velha da mulher e enteada de Silvanildo, Thaine Heloísa Rodrigues de Souza, de 24 anos. Segundo ela, o casal estava separado desde fevereiro, após um relacionamento de 10 anos.

Homem envia áudios à filha de 9 anos horas depois do desaparecimento da mã





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