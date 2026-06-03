Ex-CEO do Banco Master gastou R$ 11,9 milhões em eventos para políticos e autoridades

A investigação da PF aponta que Daniel Vorcaro gastou pelo menos R$ 11,9 milhões em eventos para entreter políticos e autoridades no exterior. Além disso, a investigação também aponta que o banqueiro gastou US$ 640,8 mil na degustação de uísque no clube George, em Londres.
O ex-CEO do Banco Master , Daniel Vorcaro , gastou pelo menos R$ 11,9 milhões em eventos para entreter políticos e autoridades no exterior. A investigação da Polícia Federal (PF) aponta que Vorcaro organizou uma festa na suíte presidencial em Nova York , onde os convidados, todos homens, foram entretidos por russas e ucranianas vestidas com malhas prateadas e acessórios de vidro que lembravam um traje espacial.
Além disso, Vorcaro também bancou um jantar para o então governador do Rio, Cláudio Castro, no restaurante Nusr-Et, em Nova York, onde o político do PL pediu uma carne de ouro. A investigação também aponta que o banqueiro gastou US$ 640,8 mil na degustação de uísque no clube George, em Londres, no bairro de Mayfair, considerado um dos mais caros do mundo
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