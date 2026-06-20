Ex-BBBs e cunhãs revelam preparação para Festival de Parintins enquanto Família Real enfrenta problemas em Petrópolis

A atriz Isabel Teixeira revela uma frase inusitada que ouviu de um motorista em um programa de TV. Enquanto isso, a polícia faz perícia na casa de um menino morto com suspeita de envenenamento na Baixada e apreende celulares de parentes.

Ex-BBBs e cunhãs Marciele Albuquerque e Isabelle Nogueira revelam preparação para o Festival de Parintins. Com dez episódios inéditos, a produção do gshow acompanha os bastidores da preparação para um dos maiores espetáculos da cultura amazônica.

Enquanto isso, em Petrópolis, o príncipe é trancado para fora do palácio em uma briga da Família Real que foi parar na Justiça. Além disso, a polícia faz perícia na casa de um menino morto com suspeita de envenenamento na Baixada e apreende celulares de parentes. Estreantes na Copa do Mundo, Endrick e Rayan revelam o destino da camisa que usaram na vitória sobre o Haiti.

Outros temas incluem a família da atriz Anne Hathaway, que está grávida, e a demolição do 'resort' do Peixão, que foi adiada por mais de um ano devido a interferência política. Em um programa de TV, a atriz Isabel Teixeira revela uma frase inusitada que ouviu de um motorista, 'Me sinto honrada de ser tão odiada'





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marciele Albuquerque Isabelle Nogueira Festival De Parintins Petrópolis Família Real Polícia Envenenamento Baixada Endrick Rayan Copa Do Mundo Haiti Anne Hathaway Família Demolição Peixão Interferência Política Isabel Teixeira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casal filmado em roda-gigante durante festival de rock gera escândalo e investigação policialVideo de casal em roda-gigante na Inglaterra durante festival de rock viraliza; polícia de Leicestershire investiga por atentado ao pudor. Também são incluídas mudanças de programação da Globo para o jogo do Brasil na Copa do Mundo, planos de financiamento de carros para mulheres e taxistas, buscas por descontos salariais e investigações de sequestro e tortura.

Read more »

Grátis! Festival Machado de Assis celebra legado do escritor com programação no MAR | Rio de JaneiroPromovido pela ABL, evento conta com caminhada literária, debates e baile charme; Participação da atriz Fernanda Montenegro está entre os destaques

Read more »

Mostra leva filmes brasileiros à China, atual maior mercado do mundo“A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, e “Feito Pipa”, de Allan Deberton, estão na lista de exibições do festival

Read more »

Festival leva esporte, inclusão e tradição chinesa à Lagoa Rodrigo de Freitas1º Open Dragon Boat Brasil reúne atletas de vários estados, remadoras em tratamento contra o câncer de mama, projetos sociais e programação gratuita entre 20 e 21 de junho

Read more »