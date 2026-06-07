Ex-BBB Marcela McGowan destaca apoio a Parada LGBT+ e lembra encontro com Madonna

Marcela McGowan fala sobre a repercussão de sua entrevista com Érika Hilton, o encontro com Madonna, e a importância da Parada LGBT+ em ano eleitoral.

A ex-participante do Big Brother Brasil, Marcela McGowan, destacou o apoio de famosos e marcas à Parada LGBT+ durante uma entrevista que viralizou nas redes sociais.

No vídeo, a médica e influenciadora comentou sobre a repercussão de sua conversa com a deputada federal Érika Hilton, onde abordou temas como representatividade e diversidade. Marcela também relembrou a primeira vez que conheceu a cantora Madonna, em uma festa na casa do apresentador Luciano Huck, um momento que gerou grande engajamento online.

"A entrevista me trouxe pessoas novas, que passaram a conhecer meu trabalho. No entanto, quem já me conhecia não sabia de certas profundidades e certos assuntos, então tive a oportunidade de falar sobre mim enquanto pessoa, então foi muito legal", comemorou a ex-BBB, que é formada em medicina e se tornou uma voz ativa na luta pelos direitos LGBTQIA+.

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece neste domingo (7) na Avenida Paulista, conta com a cantora Urias como uma das principais atrações do trio 13, patrocinado pela Amstel. Ela se apresentará ao lado de Pabllo Vittar, ícone da música pop brasileira e da comunidade LGBT. O evento, que é um dos maiores do mundo, tem concentração em frente ao MASP e percorre a Avenida Paulista e a Rua Augusta.

Em um ano eleitoral, a parada adota o tema "A rua convoca. A urna confirma", uma referência à importância do voto político para legitimar as conquistas e as lutas da comunidade. A escolha do tema reflete a necessidade de engajamento cívico em um momento crucial para o país, onde direitos conquistados ao longo de décadas podem estar em risco.

Marcela McGowan ressaltou que a parada é um momento de união e celebração, mas também de reflexão sobre os desafios enfrentados pela comunidade.

"É um momento muito importante para a gente. Aqui temos que nos olhar enquanto comunidade porque somos uma unidade. Este ano estamos em um período muito importante para a gente enquanto cidadão", afirmou. A ex-BBB, que tem usado suas redes sociais para promover debates sobre diversidade e inclusão, acredita que o apoio de marcas e artistas é fundamental para dar visibilidade à causa.

A 30ª Parada LGBT+ de São Paulo não apenas celebra o orgulho, mas também reforça a necessidade de ação política e social. Com mais de três décadas de história, o evento se consolidou como um espaço de resistência e luta por direitos iguais, onde a alegria e a militância caminham lado a lado.

A participação de artistas como Urias e Pabllo Vittar, além do engajamento de figuras públicas como Marcela, mostra que a comunidade está unida e pronta para fazer valer sua voz nas urnas e nas ruas





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