Ex-banqueiro pagou diárias de hotel em Lisboa para presidente da Câmara e senador

A Polícia Federal concluiu que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pagou diárias de um hotel de luxo em Lisboa para o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, e o senador Ciro Nogueira em 2024. O relatório é parte do material produzido na Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes realizadas pela instituição financeira.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro , do Banco Master, pagou diárias de um hotel de luxo em Lisboa para o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta , em 2024.

A conclusão é da Polícia Federal e consta de documentos enviados pelos investigadores ao Supremo Tribunal Federal. O relatório é parte do material produzido na Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes realizadas pela instituição financeira. O documento menciona conversas entre Vorcaro e um auxiliar em que o então banqueiro afirma que precisaria de dois quartos na cidade para Ciro e Hugo.

Ciro, no caso, é o senador Ciro Nogueira, segundo a PF, a quem Vorcaro daria tratamento privilegiado, incluindo o pagamento de viagens internacionais, hospedagem e refeição em hotéis de luxo para o parlamentar. Questionado sobre as informações, Motta disse que está tranquilo, que as investigações e órgãos estão trabalhando e que defende a investigação isenta e imparcial. Ciro Nogueira ainda não se manifestou sobre o tema. A PF aponta que Vorcaro pagava despesas de Ciro Nogueira.

Poucos dias depois das conversas sobre Lisboa, o auxiliar de Vorcaro informa que haveria duas suítes no hotel Four Seasons. Durante a conversa, o auxiliar pede que Vorcaro informe a lista dos homens, ao que o banqueiro respondeu com uma lista de nomes que incluía Ciro Nogueira e Hugo Motta. Os investigadores destacam que, na mesma conversa, Vorcaro enviou um áudio ao auxiliar pedindo cuidado com a privacidade e segurança. O auxiliar respondeu com Ok.

A PF cruzou as informações das mensagens com documentos obtidos nos e-mails de Vorcaro, incluindo uma fatura que fazia menção a uma viagem realizada a Lisboa em junho de 2024. O confronto dessas informações com as conversas mantidas no mesmo período permite identificar elementos coincidentes que reforçam a conclusão de que determinados pagamentos se referem à hospedagem de Ciro Nogueira e Hugo Motta.

Segundo a PF, as diárias neste caso custaram EUR 3.155,71, na cotação à época, cerca de R$ 18.256,21





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